Del cuadrilátero al hogar

Chihuahua.- Luna Oriental, es una mujer que ha sido luchadora en el ring y en el hogar, ya que desde hace más de 10 años, ella ha combinado su maternidad con la lucha libre; deporte que adoptó desde que era muy joven y que a pesar de tener que retirarse momentáneamente debido a sus dos embarazos, actualmente sigue dándolo todo.

“Soy madre luchadora de una niña de once y de un niño de siete; yo me di cuenta de que quería ser luchadora porque a mi papá le gustaba mucho. Él nos traía y yo me convertí en súper fan. Después comencé a investigar cómo podía ser luchador, busqué toda la información y ahí fue el inició… Comencé a entrenar con mi maestra que era “La Dama de Negro”, que en paz descanse, refirió la Luna Oriental.

Según lo que esta mujer recuerda, al principio todo fue muy difícil, esto debido a que muchas personas no lo ven bien y a que aún existen muchos estigmas en este mundo.

“En primer lugar, algunas personas no lo ven bien; no es bien visto para mucha gente que hayan mujeres luchadoras, les parece muy raro, pero aun así, aquí seguimos dando lo mejor. La lucha para mí es muy muy importante porque es un deporte que a mí me gusta demasiado. ¡Me encanta! Estoy muy contenta y me hace muy feliz venir y ver que la gente se emocione cada vez que estamos en el ring”.

Entre otras de las cosas complicadas es tener que dejar a sus hijos para entrenar y de hecho, en algunas ocasiones ellos la acompañan a las preparaciones.

Al cuestionarle, de sus victorias, ella refirió que no las tiene contabilizadas pero que en la mayoría ha logrado ganar.

“De hecho tengo la cabellera de una luchadora que se llama Marisela Plata; esa fue una de las competencias más difíciles”.

Según lo que recuerda Luna Oriental, su segundo embarazo fue bastante pesado ya que la recuperación fue bastante lenta y tuvo que abandonar la lucha por un largo periodo.

“Con el niño batallé mucho; tuve que descansar casi cuatro años para poder regresar y cuando iba a eventos de espectadora me quería subir a pelear”, recordó la luchadora.

En el marco del tradicional Día de las Madres, ella envió un mensaje a sus hijos en el que les recordó lo mucho que los ama y que agradece todo el apoyo que siempre le han brindado.

Para finalizar, Luna Oriental invitó a la ciudadanía en general a ver este deporte el cual se efectúa de manera constante en la Arena Coliseo en la calle 31, número 808 en la colonia Obrera.

EL AMOR NACIÓ EN LA ARENA

Ana Ramírez Contreras es esposa del luchador “Apache Junior” desde hace ocho años y ella lo conoció en los entrenamientos de lucha en la Arena Coliseo; actualmente, esta pareja tiene dos hijos: una niña de siete años y un niño de dos.

“Cuando yo lo conocí, él entrenaba y yo también así es que aquí es donde nació nuestro amor y nuestro matrimonio, narró Ana.

Debido a que ella estaba de cerca al mundo de las luchas, no le teme a estas; pero no sólo es por ello, sino que según sus palabras, Ana sabe de lo que su esposo es capaz.

“Nunca he sentido miedo porque sé que él es muy bueno; lo único es que a veces da coraje ver que lo golpeen pero fuera de eso, todo bien”.

Samantha es el nombre de la hija de Ana y del Apache Junior y desde pequeña, ella ha mostrado interés por la lucha.

“De hecho, hace poco fue su fiesta de cumpleaños y fue con esa temática a ella le agrada bastante; siempre viene a echarle porras a su papá; sin embargo, al niño no le gusta nada”.

Entre los retos a los que ella se ha enfrentado al ser esposa de un luchador está que muchas muchachas lo siguen e incluso a veces le tiran la onda pero él le ha dado la confianza y siente la seguridad de estar con él.

MADRE ORGULLOSA

La madre de Remington Jr y Valentino Jr, la señora Blanca Villarreal Medina vive entre luchadores, puesto que su esposo “El Tormento 12”, también se dedica a esta actividad.

“Yo conocí a mi esposo cuando él tenía 20 años y ya era luchador”.

Aunque Blanca y su esposo no llevaban a sus hijos a la lucha; ellos lo traían en la sangre y su futuro estaba escrito en este mundo, ya que dos de ellos, comenzaron a adentrarse en el deporte, por lo que decidieron apoyarlos.

Aunque esta mujer ha estado muy de cerca en la Lucha Libre, ella no ha dejado de sentir miedo por sus familiares e incluso, según narra en ocasiones ha sido muy difícil porque han salido lastimados.

Sin embargo, pese a los golpes que ellos han recibido, Blanca se siente muy orgullosa de ellos y verlos en el ring es una de las cosas que más admira de Remington Jr y de Valentino Jr.

Al cuestionarle que les diría a sus hijos en el marco del 10 de mayo, ella dijo que sin duda ellos son lo más grande que tiene.

“Me diento muy bendecida por Dios, estoy muy orgullosa de los tres y yo les digo a mis cachorros que siempre están en mi corazón”.

En México, la celebración comenzó en 1922, según el investigador del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México.

Este fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración, y tal importancia adquirió la devoción a la madre que el 10 de mayo de 1949 se inauguró en la capital una gran escultura en honor a la madre.