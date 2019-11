Demanda Coparmex atención prioritaria a la inseguridad

Chihuahua.- Ante el creciente robo de cargamentos de nuez, negocios y de los homicidios dolosos en Chihuahua Ignacio Manjarrez Ayub, miembro del Consejo Nacional de la Coparmex, demandó que la autoridad atienda prioritariamente la inseguridad coordinadamente entre los tres niveles de gobierno.

“El problema ahora es la inseguridad” y no hay días en que no amanezca con noticias de robos a gasolineras, negocios, asaltos a fletes de nuez, alimentos y homicidios, los cuales no son casos aislados y sino se atiende verdaderamente el problema afectará más a la larga, porque la gente empezara a tener temor en la calle, lo cual no es bueno para nadie.

Manjarrez Ayub dijo que es realmente alarmante que la autoridad no le ponga atención a ese tipo de delitos del fuero común y que se diga que son hechos aislados, cuando se volvieron un serio problema.

Señaló que si se sigue con esa inercia la gente tendrá cada vez más temor de andar en la calle, lo cual no es bueno para nadie, ni la economía, la cual ya se dice que en el ámbito nacional tendría un crecimiento del 0.2 por ciento.

Reiteró que el mayor problema que se tiene en México es la inseguridad, y en la medida que vaya creciendo, bajara la confianza de inversión en el país con serias afectaciones económicas y sociales.

Ignacio Manjarrez dijo que eso no se puede dejar de ver, más cuando se habla que en todo el país hay la posibilidad de una recesión económica, la cual de darse, le pegará más a los países que tengan otros problemas, como la inseguridad.

Apuntó que el problema económico puede ser mundial, pero también invita a ver qué se está haciendo o dejando de hacer para poder mitigar los efectos de una recesión.

El miembro del Consejo Nacional de Coparmex dijo que las autoridades no han respondido al problema de la inseguridad del mismo tamaño de queja o de señalamientos que hace la sociedad civil de este problema.

Indicó que con sólo ver los medios de comunicación, es para preguntar qué esta pasando y por qué la autoridad no atiende este problema en proporción a lo que se presenta.

El empresario dijo que sin duda las autoridades de los tres ámbitos de gobierno son corresponsales de la situación de inseguridad que se tiene en el país.

Sin embargo, no se ve una verdadera coordinación entre las diversas fuerzas de la seguridad pública, aún y cuando en los discursos se escuchan muy bien, pero no se palpa una real unión de los tres ámbitos de gobierno para atender este problema.

Finalmente dijo que se requiere de una verdadera voluntad política y entender el compromiso que tienen ante la sociedad de mantener el orden y aplicar la ley.