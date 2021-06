Demandan a Fuentes Vélez por retener 300 mdp

Francisco López/El Diario / Néstor Baeza López y su representante legal, Gerardo Cortinas Murra

Chihuahua– El ciudadano Néstor Baeza López y su representante legal, Gerardo Cortinas Murra, presentaron una denuncia formal en contra del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, por la negativa a aportar a los fideicomisos públicos de Fechac y Ficosec una cantidad superior a los 300 millones de pesos.

La denuncia es por la comisión de los delitos de ejercicio ilegal de servicio público, uso ilegal de atribuciones y facultades y/o los que resulten, informó el abogado Cortinas Murra.

En la demanda se establece que al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) se le adeuda la cantidad de 95 millones, 625 mil 729 pesos, que se obtienen mediante la aportación extraordinaria del 5 por ciento del impuesto sobre nómina.

Mientras que a la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) se le adeuda una cantidad de 223 millones 502 mil 125 pesos, los cuales se obtienen mediante una aportación extraordinaria del 10 por ciento sobre el mismo impuesto.

La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía Zona Centro en calidad de ciudadanos, argumentando que las autoridades han mentido en los informes de movimientos de ingresos y egresos de la Secretaría de Hacienda, mismos que deben de ser publicados en el portal electrónico de dicha dependencia.

De acuerdo con información proporcionada por el abogado Gerardo Cortinas Murra, representante legal del demandante, la cuestión que se reclama es que se estaban reteniendo las partidas a dichos fideicomisos estatales en lo que va del presente año, y los últimos tres de año pasado.

“El (Gobierno del) Estado no les ha entregado las partidas correspondientes y dichos recursos están prácticamente paralizados sin poder cumplir sus atribuciones, y el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, no nos ha dado ninguna explicación, no nos ha dado la documentación”, explicó el abogado.

Hay convenios con los fideicomisos: Corral

El gobernador del estado informó en rueda de prensa que existen convenios para saldar en el transcurso de la actual administración estatal adeudos con el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y el de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).

“Me ha enviado un mensaje diciendo que no solamente desconocen, sino que los abogados de Fechac habrán de salir a deslindarse de esta denuncia, porque lo que ha hecho esta persona, en un oportunismo evidente, de carácter electoral, es utilizar el nombre de Fechac”, puntualizó el mandatario estatal.

Corral Jurado calificó como una politiquería y que era parte del golpeteo que se está generando en estos días con motivo de las elecciones que están en puerta, la presentación de dicha denuncia.

fmartinez@diarioch.com.mx