Demandan permisionarios aumento a la tarifa de transporte

Chihuahua.- Decenas de permisionarios del transporte urbano se apostaron frente a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno para demandar una respuesta a su petición de aumento a la tarifa al usuario.

Los prestadores del servicio presididos por Francisco Lozoya informó que ya presentaron ante el Consejo Consultivo la propuesta de 13.55 pesos el pasaje y el Gobierno no les ha hecho una contrapropuesta.

Señaló que las autoridades saben que ya no se puede soportar el servicio con la tarifa actual de nueve pesos y hacer frente a los compromisos de compra de las 210 unidades nuevas que incorporaron.

Apuntó que faltan 90 de las 300 que se comprometieron a renovar, pero en las condiciones de la tarifa actual no es posible hacerlo.

Señaló que si se tiene que firmar carta compromiso se hace, pero que también el Gobierno cumpla con el compromiso de darles una nueva tarifa.