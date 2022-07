Demandaron empleados de Vitas a la compañía

Archivo

Chihuahua.- Al menos cinco empleados de la empresa colocadora de capital “Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V.”, denunciaron a la propia compañía por el incumplimiento de pagos de rendimientos y devolución de su capital.

Lo anterior trascendió dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde hasta el pasado miércoles había 46 querellas recibidas por el delito de fraude y asociación delictuosa.

Los mismos trabajadores decidieron demandar a la citada empresa, pues también a ellos los estafaron ya que también invirtieron en los esquemas que ofrecían de hasta 9 y 10 por ciento de rendimiento mensual.

Sobre los trabajadores afectados, trascendió que son ejecutivos y asesores que tenían bajo su responsabilidad carteras importantes de clientes.

En la Fiscalía de Distrito Zona Centro había hasta hace dos días 28 querellas, mientras que en la Fiscalía Zona Norte se tenían presentadas a 16 denuncias.

En el caso de las fiscalías Zona Sur y Occidente, había una respectivamente.

Las autoridades investigadoras no han judicializado todavía ninguna de esas denuncias, donde los afectados son inversionistas que no han podido recuperar su capital aportado, ante el incumplimiento de la referida empresa que no ha dado salido a dar explicaciones públicamente ante el cúmulo de señalamientos de fraude.