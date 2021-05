Denuncia a agencia de intercambio; dejarían en la calle a su hijo en Canadá

Chihuahua.- Mauricio Miranda, quien contrató los servicios de la agencia de intercambios académicos internacionales “EF Education First”, denunció una serie de inconsistencias en el servicio, que además de ir subiendo en costos e inversiones de miles de dólares no contempladas, ahora pretenden dejar a su hijo, menor de edad, “en la calle” en Canadá, donde ahora se encuentra esperando el día de su vuelo para regresar a Chihuahua, explicó.

“Hace aproximadamente diez meses contratamos el servicio de una institución llamada EF, tienen en México y en Chihuahua una sucursal. El plan era que mi hijo se fuera a Londres 6 meses y luego 4 meses a Singapur, eso estaba acordado. Pagué primero Londres, y luego Singapur. Ellos no revisan el tema, y resulta que ya nos cortaba Londres a los seis meses y teníamos que salir por el tipo de visa con el que entró a estudiar y resulta que la visa de Singapur se tenía que tramitar seis u ocho semanas antes y eso nos agotó las posibilidades. Entonces la opción era irse a Canadá, y pues bueno ahí va a Vancouver”, narró el padre.

Si bien de principio pagó un costo de cientos de miles de pesos, luego de que el menor no pudiera llegar a Singapur, en Canadá se le hace un nuevo cobro de hasta mil 500 dólares por un “costo de cuarentena”.

Para esto, el menor es llevado a una casa a una hora y media de Vancouver, con lo que debía pagar traslados, por lo que tras la petición de instalarlo en la ciudad y cerca de su centro de estudios lo trasladan a otra casa de una familia, pero con un mayor costo, al que el usuario accedió de nueva cuenta, y posteriormente debió pagar otra suma en dólares para cambiarlo a residencias, donde estaría cerca de sus compañeros.

“Hace alrededor de ocho semanas yo hablo con la persona de la agencia con la que tenía el contacto aquí y le comenté que iba a comprar los vuelos. Le dije que el niño terminaba el sábado y por cuestiones de que nosotros no íbamos a estar, además de costos y que se trataba de un vuelo muy franco, ya que el niño no puede regresar por Estados Unidos, porque contaba con una visa de estudiante que no se renovó, entonces sólo hasta el próximo jueves había un vuelo Canadá-México, México-Chihuahua”,

No obstante señaló que bajo el argumento de que el estudiante ya había concluido su curso el pasado viernes, se vería obligado a salir ayer, con lo que personal de la agencia, dijo, se encuentra presionándolo para que abandone el lugar, a pesar de que su vuelo no saldrá hasta el próximo jueves.

“Ahora nos hablan para decirnos que ya le consiguieron un hotel, pero necesita firmar una autorización y pagar, entonces yo ya no estoy de acuerdo. Nosotros corremos con todos los gastos siempre, yo les avisé ustedes estuvieron de acuerdo, les dije. Pasó lo mismo con un amigo mío que yo incluso recomendé; ellos aceptaron que les agenciaran la compra de los vuelos y les compraron vuelos Vancouver-Tokio, Tokio-Dallas, Dallas-México, México-Chihuahua, el vato les habló furioso, le dijeron que no podían hacer nada, entonces dejó ahí los vuelos y los compró él”, apuntó.

Señaló que el día de ayer le mandaron un mensaje a su hijo, menor de edad, de que se tenía que salir porque ya había una reservación, sin embargo sería el usuario quien tendría que pagarla.

“Yo les mandé un mensaje muy molesto y les dije que no tienen porque angustiar a mi hijo. Yo ya me comuniqué con la embajada, él tiene la instrucción de no moverse de ahí y aparte cualquier situación de estas es conmigo, es un menor de edad bajo su custodia y su responsabilidad, y lo quieren sacar a la calle por un tema que se les fue a ellos”, puntualizó.

Miranda señaló que ya se comunicó con la Embajada de México en Canadá con el fin de recibir el apoyo para su hijo que se encuentra solo en aquel país.

El Diario intentó buscar la postura del tema en la agencia EF ubicada en esta ciudad, sin embargo se negaron a dar alguna declaración al respecto.