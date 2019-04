Denuncia ante la FGR contra magistrados federales

Chihuahua.- El comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia, Rodolfo Leyva Martínez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y ante el Consejo de la Judicatura Federal, contra los magistrados que conforman el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Chihuahua.

Además, el funcionario los denunció ante la Comisión Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues los acusó de realizar actos de corrupción que deben ser efectivamente investigados y sancionados, en torno a un expediente mediante el cual reclama su destitución como comisionado presidente del Ichitaip.

Leyva Martínez, a través de un desplegado que se publica hoy, acusó también al gobernador Javier Corral de estar “empecinado en violar la autonomía del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública”, por lo que “ha cometido variados ilícitos en su afán de evitar que yo desempeñe la presidencia del organismo. Ese es el pánico que le tiene a la real rendición de cuentas”.

De acuerdo con el comisionado, el gobernador ha logrado sumar a su causa perversa a los magistrados federales José Martín Hernández Simental, Marta Olivia Tello Acuña y José Raymundo Cornejo Dávila, “que están decididos a retorcer la ley múltiples veces para anular mañosamente la sentencia de amparo que me fue concedida desde el 5 de marzo de 2018”.

Asentó que “todo se originó por la causa más frívola: me negué a su capricho de que nominara como secretario ejecutivo a su amiguito especial, Ricardo Humberto Gándara Hernández, que paradójicamente, de modo simultáneo, fungía como esposo de Rocío Stefany Olmos Loya, exsecretaria de la Función Pública, encargada de la transparencia en el desgobierno estatal”.

Desde ese hecho cuando se desempeñaba como comisionado presidente del Ichitaip, cargo del que fue destituido, diversos funcionarios estatales “se coaligaron delictivamente para alterar el funcionamiento del instituto”.

“El 15 de marzo del año anterior, Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, en cumplimiento de un acuerdo conmigo para finalizar el conflicto, se sometió expresamente a la sentencia de amparo, en su doble carácter de representante provisional del Ichitaip y de tercero interesado. Días después, el usurpador estuvo llorando en el despacho de Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, secretario general de Gobierno, y anterior consejero de la Judicatura Federal, que le ordenó que presentara de todos modos un recurso de revisión redactado por el personal de la dependencia, siguiendo las instrucciones de los magistrados federales denunciados”, dijo.

Entrevistado al respecto, Leyva Martínez aseguró que este reclamo, ante la previsión de una resolución del tribunal colegiado que se espera para hoy o mañana viernes, decidió hacer públicas las denuncias presentadas y que no será la única acción que emprenda para lograr que la justicia federal realmente haga justicia.