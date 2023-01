Denuncia asociación hostigamiento de DUE

Chihuahua, Chih.- La encargada de la asociación civil “Ayudar por ayudar”, Gloria González Soto, denunció hostigamiento por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología quien acudió con anterioridad al refugio ubicado en la carretera a Aldama para hacer una serie de observaciones, mismas que, de acuerdo con la fundadora del mismo han ido cumpliendo.

“Nosotros tenemos alrededor de 12 años trabajando, lo que hacemos es rescatar perros atropellados, los llevamos al veterinario, los vacunamos y los esterilizamos. Les damos buenas atenciones, sin embargo, desde hace tiempo hemos tenido ese problema en donde nos han amenazado con ir a denunciarnos a la Fiscalía o con llevarse a los perros”, expresó Gloria.

Así mismo, la titular de la asociación civil señaló que esta dependencia se “comprometió”

a ir a visitar de nueva cuenta el albergue pero hasta el momento, ellos no han acudido.

“No ha habido seriedad por parte de ellos, no sé si es un caso de estar sólo molestando o qué, tienen dos semanas que nos dejan plantados, además de que las peticiones que nos hicieron eran muy absurdas, nos pidieron por ejemplo, que estuviéramos aquí a las seis de la mañana, cosa que no podemos porque somos más bien voluntariado. También nos dijeron que teníamos que dar en adopción a las mascotas rápidamente y nosotros debemos de ser cuidadosos con los procesos”. De igual manera, Gloria refirió que los de Ecología le dijeron que una perrita la teníamos muy maltratada pero que esa acababa de ser rescatada.

Ante esta situación, Gloria González dijo que esto se convirtió ya en un tema de acoso y que por eso, presentarán una denuncia por alteración a la paz y acoso contra ellos

“Primero vinieron con 15 unidades municipales y dos del estado y eso no se debe de hacer, nosotros lo vamos a hacer porque ellos no están cumpliendo con su parte y en realidad, nos están levantando falsos porque nosotros no tenemos a los perros maltratados”.

La denunciante, señaló a los inspectores: Laura Isabel Alvarado Fernández, Pablo Alfredo Pérez Mendoza y Karla Karina Sandoval González.