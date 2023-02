Denuncia derechohabiente desatención en pensiones

La maestra María Elena O. L. denunció negligencia en la atención médica de Pensiones Civiles del Estado, con riesgo grave para su salud, al negársele el medicamento que necesita para la presión alta.

“Llegue al hospital con sangrado y fuerte dolor de cabeza, con Presión 250/90 me mandan a casa con sagrado y presión 230/80. Me recetaron paracetamol, pero no me quisieron recetar paracetamol con ketoroflax, que es lo que me quita el dolor de cabeza”, dijo.

Maria Elena ofrece sus servicios de docencia en la escuela 8421 y es parte del sindicato magisterial y consideró que este tipo de tratos no solo son injustos y abusivos, en tanto que como todo maestro se encuentra al corriente sus cuotas del servicio de Pensiones, sino que además atentan contra la salud.

Me siento muy mal. La cabeza me estalla demasiado fuerte. La verdad tenemos un pésimo servicio de pensiones. Es increíble y a tal grado de negarle un medicamento a una persona enferma. No quiero pensar a quienes tienen hipertensión de mucho tiempo, dijo.

Se queja específicamente del trato que le ofreció el doctor Gerardo Flores Ramírez, de Medicina en General de Urgencias, con número uno con clave 800800171, quien la mando a su casa aún con la presión alta, sin el medicamento que necesita y solo un día de incapacidad.