Denuncia falta de medicinas en el IMSS

El Diario

José Aguirre Baray de 76 años es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien denunció que desde hace varios meses no ha podido obtener la totalidad de los medicamentos que requiere para su tratamiento, por lo que es obligado a adquirirlos en farmacias particulares.

Debido a que requiere medicina para la alta presión, cateterismo, hernias y otros malestares, cada mes debe recibir su respectivo tratamiento sin falta, pero no contaba con que en varias ocasiones los encargados de farmacia del hospital al que acude, le nieguen o informen que hay desabasto.

El derechohabiente expresó su molestia porque a pesar de la poca movilidad por su edad y enfermedades, los responsables le han dicho que acuda todos los días para ver si ya cuentan con su medicamento, porque ellos no pueden hacer nada al respecto.

“Anda uno caminando apenas y que nos obliguen a ir. No se puede. Si de perdida un vale nos dieran para farmacias, pero ni eso. Hace tiempo sí había vales, pero quién sabe por qué ya no. Dicen que por teléfono llamemos a ver si están nuestras medicinas y no contestan”, platicó el hombre con molestia.