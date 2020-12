Denuncia maestra a alumno por amenazas

El Diario

La maestra del Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH I) Sandra Bolaños, de 63 años, interpuso una denuncia contra el alumno Francisco Javier N. G., por amenazas en su contra tras una discusión en clase virtual, donde presuntamente la agredió verbalmente con groserías y posteriormente la acosó por teléfono, al punto de intimidarla constantemente.

Esto ocurrió a mediados de noviembre de este año, cuando debido a una serie de correcciones que hacía la docente, el alumno se molestó y comenzó a ofenderla, por lo que le pidió que se desconectara.

La maestra ha impartido sus clases durante 37 años y reconoció que nunca había vivido una situación en la que temiera por su integridad, además de reconocer que otros compañeros le han comentado que el joven es peligroso y suele consumir estupefacientes ilegales.

El video fue subido a redes sociales como Facebook y Twitter donde se puede apreciar la interacción entre la maestra y el alumno, por lo que las autoridades del Tecnológico suspendieron de manera provisional al estudiante.

“Nunca un alumno se había portado tan grosero y majadero al punto que me dé miedo, a mis alumnos también, dicen que los tiene amedrentados. Me amenazó a mí, en dañar a mi familia a mi patrimonio. Sí tengo miedo, temo por mi vida. No sé qué tipo de persona sea y hasta dónde pueda llegar. Tengo miedo incluso de salir, no sólo por la pandemia”, platicó la docente.

También aclaró que no es la primera vez que se ha expresado así el alumno, sino otras maestras también han sido víctima de su comportamiento; no obstante, los a docentes varones no los ha amedrentado como a las mujeres.

Dijo que su caso lo turnó a las oficinas centrales del Tecnológico Nacional de México (Tecnm) para su revisión y que quede un precedente, además de la denuncia a la Fiscalía General del Estado (FGE) por las amenazas personales que comentó le ha hecho.

“Nadie puede ni debe solicitarnos que apoyemos incondicionalmente a un alumno que va mal en sus calificaciones y menos cuando éste nos ha faltado al respeto, mucho menos cuando están de por medio las amenazas, violencia verbal y daño moral”, expresó en el escrito enviado a México.