Denuncia maestra amenazas del crimen organizado

Foto Ilustrativa

Chihuahua, Chih.- María Ailen Márques Morales denunció ser víctima del crimen organizado en la comunidad de Escalón en el municipio de Jiménez, Chihuahua, ya que desde el pasado cuatro de octubre ella junto con su hija de cuatro años fueron amenazadas con un arma de fuego por un integrante de un grupo delictivo.

Además, recibió otro tipo de amenazas y aunque existe una denuncia formal, hasta el momento las autoridades han minimizado su caso.

Según la declaración de esta docente, desde el día 28 de agosto de 2023 comenzó a trabajar como maestra en la “Telesecundaria 6027” de la Secretaría de Educación y Deporte de la sección 42 de Gobierno del Estado de Chihuahua ubicada en la comunidad Escalón del municipio de Jiménez Chihuahua.

Durante ese periodo de agosto a octubre de este año estuvo sufriendo daños a su vehículo como quebrarle los vidrios de su vehículo, poncharle las llantas, lanzarle huevos a su domicilio, hechos que fueron manifestados a la directora de la Telesecundaria de nombre Julieta Navarro Galván sobre estos hechos sin que se levantara constancias de estos daños.

“El día 4 de octubre de 2023 mientras salía de mi domicilio con mi hija de cuatro años fui amenazada con arma de fuego por un integrante del crimen organizado de la comunidad de Escalón del municipio Jiménez quien me indicó que me retirara de la comunidad si no me iba a matar”.

Por lo anterior, María Ailén se contactó con la directora Julieta Navarro para comentarle dicha situación por lo que le indicó que ya no podía quedarse en la comunidad.

“Ese día la directora intentó comunicase con Héctor Enriquez Quiñones inspector de la zona 69 pero nunca atendió ni las llamadas ni mensajes por lo que ese mismo día acudí hablar con la maestra Norma Angélica Gómez Hernández quien es la encargada de la División Administrativa de Telesecundarias quien me indicó que me regresara al municipio de Jiménez a presentar una denuncia por amenazas y que no me presentara a trabajar hasta que se arreglara mi asunto ya que enviarían mi caso al comité revisor de la Carrera de las Maestras y los Maestros para cambiar mi centro de trabajo derivado al riesgo a mi integridad”.

El seis de octubre ella presentó su denuncia en el municipio de Jiménez en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua con número 733/2023 sin embargo, de acuerdo con su declaración, la ministerio público Gabriela Nohemí Prieto Olivas de la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución de los Delitos Unidad Jiménez omitió hechos que se les estaba narrando diciendo “que ellos no se metían en esas cuestiones menos yo”.

“Por eso le di copias de esta denuncia a la maestra Norma Angélica Gómez Hernández y a la maestra Marisela Espinoza Fernández quien es Coordinadora Estatal de la Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros para anexarla al comité revisor de Carrera de las Maestras y los Maestros y obtener mi cambio de centro de trabajo”.

Al día siguiente esta mujer comenzó a recibir amenazas vía Whatsapp de diversos números telefónicos.

“Me decían que si no me iban de la comunidad me iban a matar, por lo que el día 24 de octubre de 2023 acudí nuevamente a la fiscalía para señalar estas amenazas y anexar los mensajes en donde la licenciada Gabriela Nohemi Prieto olivas me dijo que por seguridad no tendría que estar denunciando eso y no me permitió anexar los mensajes, ya que como ministerio público no quería tener conocimiento de estos hechos”.

El día 23 de octubre de 2023 la maestra Norma Angélica Gómez Hernández le llamó a la víctima para decirle que se fuera a chihuahua por el dictamen del comité y así mismo por el nuevo nombramiento del nuevo lugar de adscripción.

“El 24 de octubre que acudí a chihuahua y la maestra Norma Angélica Gómez me indicó que ya se me había enviado el dictamen al correo electrónico y no se me entregó mi nombramiento, por lo que al revisar mi correo electrónico recibí un documento firmado por la maestra Marisela Espinoza Fernández notificándome que mi solicitud de cambio no fue aceptada a pesar de haber anexado mi denuncia por amenazas que acreditaban el riesgo a mi integridad, por lo que el día 25 de octubre acudí a suplicarle a la maestra Norma Angélica Gómez Hernández quien me indicó que no puede hacer nada ya que el resultado del comité salió negativo y que tenía que presentarme a laborar en mi centro de trabajo en la comunidad Escalón del municipio de Jiménez”.

En ese momento ella llamó al inspector Héctor Enríquez Quiñones quien estaba en alta voz en la llamada y dijo que “había bajado a la comunidad y que los padres de la familia le habían confirmado las amenazas que sufrió y los daños a mi propiedad pero que la comunidad está tranquila por lo que el pueblo estaba seguro, que soy una exagerada y que ya me han ayudado mucho y que me tenía que presentar a trabajar”.

“A pesar de suplicarles y decirles mi temor, tanto el inspector Héctor Enriquez y la maestra Norma Gómez comenzaron a gritarme que era una mentirosa, exagerada y que me tenía que presentar a trabajar o que me quedaría sin trabajo”.

Por este hecho ya hay una denuncia por lo que el fiscal de la zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado refirió que ya se está investigando dicho suceso y que hasta el momento no tienen identificado al presunto responsable.

“Estamos trabajando en el caso, si tenemos conocimiento y estamos con la investigación”, finalizó al titular de la FGE.