Denuncia mujer mala atención en el Issste a su padre de 75 años

El Diario

La señora Gabriela Mota se comunicó a este medio de comunicación para denunciar una deficiente atención a su padre de 75 años, quien es derechohabiente del Issste.

Según narró a El Diario, el señor Anastacio Mota Núñez fue atropellado el pasado jueves, sufriendo muchas contusiones, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y se le colocaron clavos en un brazo.

El pasado domingo lo dieron de alta del hospital, pero sin considerar el personal médico el debilitamiento del septuagenario.

“No se podía sostener, pero aun así y como pudimos nos lo llevamos a la casa, pero esta mañana se cayó de la cama, pues quería tomar una libretita mientras nosotros andábamos limpiando y haciendo café, por lo que al medio día al regresar al hospital le hicieron una tomografía, pero nadie nos ha informado qué tiene y ya nos lo quieren regresar a la casa, cuando su salud está muy mal”, expresó la hija.

Gabriela Mota denunció que ante la falta de información del personal médico acudió a las seis de la tarde a la Subdirección del hospital Lázaro Cárdenas, donde el titular, de apellido Serrano, se portó de manera déspota.

Según dijo, el subdirector del hospital del Issste le recriminó que “no se va hacer lo que tú quieras”, entre otros malos tratos, insensibles para un directivo médico.

La señora Mota manifestó el total rechazo a llevarse a la casa a su papá cuando ningún doctor o enfermera les ha dicho qué tiene realmente su padre, qué tipo de lesión sufrió y cuál tratamiento brindarle para que se recupere.

Señaló que no obstante fue obligada a permanecer en el exterior del nosocomio mientras adentro permanece su padre, sin que nadie les dé la información y la atención adecuada.

“Yo no me lo voy a llevar así. No sé qué voy hacer. Nadie pone orden aquí. Creo que voy a tener que llamar a Seguridad Pública”, expresó molesta.