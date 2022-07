Denuncia regidora rarámuri discriminación vs mujeres

Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- “No somos inditas ni comadres, tenemos identidad”, dijo ayer la regidora tarahumara, Graciela Rojas Carrillo, al tiempo que envió un mensaje hacia las mujeres de su etnia. Chelita Rojas, como también se le conoce, participó en el lanzamiento de la campaña “No discriminación a las mujeres rarámuris” en español y en su lengua, organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres en coordinación con la Red de Mujeres Indígenas por la Participación Política.

Falta mucho por hacer para erradicar la discriminación y violencia que se padece entre las etnias” Graciela Rojas Carrillo Regidora del Municipio

La regidora consideró que este tipo de actividades buscan visibilizar y concientizar a la sociedad, respecto a la discriminación que sufren de parte no sólo de las propias etnias, sino también de quienes no pertenecen a ellas.

“A pesar de que las mujeres rarámuris son poderosas porque desempeñan un papel muy importante para las comunidades y asentamientos como gobernadoras, y que tienen mucha influencia entre la gente, aún falta mucho por hacer para erradicar la discriminación y violencia que padecen entre las etnias originarias de la Sierra Tarahumara y en las ciudades”.

Explicó que trabaja con las gobernadoras de los asentamientos rarámuris de la ciudad por lo que confirmó que “son mujeres, fuertes, hermosas, trabajadoras, que siempre están viendo la manera de conseguir lo mejor para sus asentamientos”.

Sin embargo, dijo, “impera el patriarcado que impone responsabilidades y discrimina a las mujeres, por lo que vemos que no hay igualdad, no hay condiciones de respeto. No existe una plataforma que visualice la lucha que vivimos diariamente y destaque el trabajo que desempeñamos a favor de los nuestros” .

“En vez de este reconocimiento y respeto a las mujeres rarámuris, nos dicen inditas o comadres, adjetivos que anteponen en vez de llamarnos por nuestro nombre. Somos personas con identidad, dignas y merecedoras de respeto".

"Merecemos vivir con dignidad y seguridad y con las mismas oportunidades. Ahora ocupo un cargo en el Ayuntamiento de Chihuahua donde se me ha abierto un espacio y oportunidad invaluable, estoy haciendo todo lo que está en mis manos por cambiar lo que se debe cambiar”, dijo Chelita.

“Pero les aseguro que seguiremos luchando hasta ser vistas y escuchadas y que la sociedad nos dé el lugar digno y de respeto que merecemos”, argumentó la también presidente de la Comisión de Ecología en el Ayuntamiento.