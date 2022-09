Denuncian a papá secuestrador de su hijo

Chihuahua, Chih.- Roberto Antonio Bueno Willy ha sido denunciado por su esposa y familia por presuntamente secuestrar a su hijo de apenas dos meses y huir con él, además de ser buscado por desacato a una orden judicial.

De acuerdo con Hugo Perea, hermano de Marian Karely Perea Sáenz, madre del bebé, el denunciado junto con otros miembros de su familia, la habían golpeado, maniatado y dejado en la calle mientras le quitaron al menor y hasta ahora se desconoce su paradero.

Es por ello, que realizaron la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado (FGE) con el número de expediente 1815/2022 con fecha del 20 de septiembre del año en curso.

“Pido su ayuda. Estas personas que no son de aquí, son del Sur del Estado de México (Chilangos) vienen a manipular a la gente donde se paren, son muy buenos actores. Cuidado, si sabe de ellos bríndenos ayuda para dar con el paradero de mi sobrino de apenas dos meses. !Hoy es el segundo día de búsqueda de mi sobrino Matías. Nosotros, sus familiares seguimos haciendo búsquedas intensas, estamos destrozados sabiendo que no sabemos dónde está y como se encuentra su estado de salud, Secuestraron al menor de edad, el cual la mama amamanta. Estas personas se hacen pasar por siervos de Dios (Testigos de Jehová), lo cuales, por supuesto, no son el disque papá Roberto Antonio Bueno Willy sus hermanos y mamá y padre no han dado respuesta, esperamos las autoridades, nos den respuesta rápida, si de favor los ha visto comuníquese con nosotros”, expresó el tío del menor secuestrado.