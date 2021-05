Denuncian a secretario de Salud por despidos

Chihuahua.- Por orden del secretario de Salud, Eduardo Fernández, la enfermera y sindicalista Olga Lozano fue despedida sin justificación desde el pasado 26 de febrero, a pesar de contar con cuatro semanas de embarazo.

“Me corrieron embarazada, tenía cuatro semanas, pero se me vino el bebé. Levanté denuncia, pero no lo había hecho público porque me dijeron que me iban a reinstalar, pero ya van más de dos meses. Yo recibí amenazas por parte del secretario de Salud, él ya me había amenazado enfrente de toda la gente ahí en Palacio”, indicó la afectada.

Señala que su caso no es el único, pues de manera constante y por causas arbitrarias, han despedido a varios compañeros sin importarles dejarlos desprotegidos, a pesar de que arriesgaron su vida exponiéndose a contagios durante la pandemia.

Por años, Olga Lozano ha luchado para lograr el reconocimiento de los empleados de Ichisal dentro de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (Sntsns), como alternativa al oficialismo en la defensa de los trabajadores del sector salud estatal.

El líder de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud (Sntsns), Norberto Antonio Martínez, reconoció que el problema se derivó por roces personales entre la enfermera y el propio secretario de Salud, y comentó que ellos acompañaron pidiendo la reinstalación de la afectada, a quien le atribuyen una falta administrativa.

Lozano, dijo por su parte que el motivo de su despido fue el haber entregado pertenencias a un médico despedido, a través de la esposa del mismo médico, lo cual fue tomado como un pretexto para cesarla de su trabajo y dejarla desprotegida en su economía y su seguridad social.

“De hecho en cuanto me corrieron me quitaron el servicio médico y no se hicieron responsables del legrado, lo tuve que pagar yo en consultorio particular”, insistió la trabajadora, quien ahora debe buscar el sustento ofreciendo sus servicios particulares.

La evidencia de las amenazas se grabó en video el 9 de noviembre de 2020, cuando encabezó un grupo de trabajadores del Ichisal que se plantaron para exigir el pago retroactivo de aumentos y bonos prometidos a “héroes de la salud” por parte del mismo Javier Corral, además de materiales e insumos necesarios para el trabajo seguro durante la pandemia. “Me apuntó con el dedo (Eduardo Fernández, secretario de Salud) y me dijo que a mí, en especial, no me quería ver”, narró, y agregó que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organizaciones para la defensa de las mujeres, cuya queja presentó ante diversas instancias oficiales como la Dirección de Gobierno, cuyo titular es Joel Gallegos; en la Coordinación de Atención y Servicios a la Ciudadanía del Despacho del Gobernador, cuyo titular es Pablo Mendoza.

También se presentó una demanda laboral ante la Secretaría del Trabajo, donde ningún representante de Ichisal se presentó a la primera audiencia, fijada para el 6 de abril de 2021. “Nadie ha dado seguimiento, de hecho Joel Gallegos me dijo: ‘usted no se preocupe y se le va a pagar todo, pero ni siquiera se ha comunicado conmigo y he ido a su despacho pero no me ha querido recibir”.

Aseguró que acudirá a todas las instancias posibles para lograr le regresen su trabajo, pues se violaron sus derechos laborales y su derecho a la libertad de expresión.