Denuncian abandono de colonia Punta Oriente

Chihuahua.- Vecinos de la colonia Punta Oriente, denunciaron a El Diario que su comunidad se encuentra en el abandonó total por parte de las autoridades municipales y estatales, por lo que muchos deciden abandonar su vivienda.



Las viviendas abandonadas han sido blanco de los delincuentes, quienes se llevan las puertas y hasta los muebles del baño y estas con el tiempo son invadidas en el mejor de los casos, ya que algunas son nidos de los malechores, señalaron.



También dijeron que no hay alumbrado público, ya que se roban los cables, muchas familias son muy humildes y no se les brinda apoyos, seguridad pública no hace recorridos en el sector, por lo que es una zona de alta delincuencia.



Los asaltos son el pan de cada día, familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas por las amenazas de las pandillas, además los que se hacen llamar presidentes del comité de vecinos sólo se ayudan a si mismo, reclamaron los vecinos.