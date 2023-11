Denuncian abuso en Distrito Uno

El Diario

Chihuahua, Chih.- Tras tomar su clase diaria en un gimnasio de la plaza comercial Distrito 1, la señora Fabiola R.T., encontró una “multa” en su camioneta que le exigía pagar tres mil 250 pesos si quería que le quitaran la “araña” inmovilizadora que le instalaron en la llanta trasera derecha.

Al no encontrar lugar de estacionamiento, la mujer decidió parar su vehículo una hora en un lugar que era exclusivo para carga de vehículos eléctricos, infracción que aceptó haber cometido, pero consideró un abuso del establecimiento el cobro de una sanción de dicha magnitud, por los daños que le ocasionó la medida.

La afectada denunció que no existe norma alguna que le permita a la plaza actuar de esta manera; además, dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) se negó ha recibirle una querella ante lo que consideró usurpación de funciones dado que la sanción suplanta la función de una autoridad, lo que le causó perjuicios en su salud y económicos, dado que por horas no pudo atender su trabajo.

El hecho, narró la afectada, ocurrió el pasado 15 de noviembre en la vialidad interior denominada Citadela de la plaza comercial, cuando salió del gimnasio y observó pegado en el cristal de su vehículo, del lado del conductor, una hoja simple con el logotipo grande de “The Lofts smart urban life” y la leyenda “MULTA”.

“Usted cuenta con un inmovilizador ya que su auto se encuentra mal estacionado, en cajones que no le corresponden”, podía leerse en la hoja sin firma alguna ni cualquier otro identificador oficial que le diera sustento.

“Si desea que lo retiren, debe pagar una multa de $3,250.00 a la cuenta de Asociación de Condominios The Lofts”.

A continuación, en la hoja estaban asentados los datos de la cuenta del banco Santander, a nombre de dicha asociación, con el número 22000651999, así como la Clave Bancaria Estandarizada (Clabe) y el concepto que debía contener la transferencia que exigía hacer para cubrir la sanción y retirar la “araña”. “Si tiene alguna duda puede comunicarse al número 6142357931”, fue la leyenda final en la “multa”, que no contenía mayores datos sobre la persona responsable del documento y del instrumento colocado en la llanta del vehículo.

La señora Fabiola señaló que habló por teléfono con la administradora del lugar, identificada como Adriana Maldonado, quien de forma grosera y prepotente se negó a recibirla o indicarle dónde se encontraba para hablar personalmente.

“Me dijo que hiciera la transferencia si quería que me lo quitaran. Como una vil extorsión, cuando yo quería hablar con ella de forma cordial y tranquila, para explicarle que no tenía autoridad la plaza de hacer eso con mi vehículo, pues no es una autoridad”, declaró la afectada.

La mujer que atendió a su llamado cuando trató de solucionar la situación, le indicó que ella tenía un acuerdo con César Komaba, subsecretario de Movilidad (Policía Vial) de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y por lo tanto podía aplicar esa infracción dentro de la plaza.

“Yo le insistí que eso sólo podía hacerlo una autoridad competente, que no era la plaza, y la única respuesta fue que depositara, que hiciera el pago para que me quitaran la araña”, dijo.

Luego, señaló, además de sentirse secuestrada y extorsionada porque no podía irse para atender sus reuniones de trabajo, comenzó a sentirse amenazada, dado que cuando le pidió hablar en persona, porque así consideraba mejor para arreglar el problema, ella le aseguró que la estaba viendo por las cámaras de seguridad del establecimiento y no la iba a recibir ni a decir dónde estaba ubicada.

La mujer, recordó, llamó al 911 para pedir auxilio ante la situación, ya que estaba desesperada por perder dos encuentros importantes con clientes que tenía ese día, pero nunca llegó el apoyo de las autoridades para intervenir y mediar en la situación.

En momentos, insistió, llegó a sentirse muy amenazada ante un papel sin firma, sin identidades de nadie y con un inmovilizador en su camioneta, pues ya ha sido víctima de la delincuencia de Chihuahua en otras ocasiones. Ahora, por la casi delincuencial forma de actuar de la administración de Distrito 1, también sintió la amenaza encima.

Debió caminar en busca de una patrulla de la Policía Vial, a cuyo agente convenció de acudir al sitio de la infracción, pero éste, al consultar con sus superiores, le dijo que no podía hacer nada por estar en una propiedad privada y no estar contemplada una sanción específica por el lugar en que estaba estacionada, por lo que tuvo que insistirle que le pusiera una multa por estacionamiento incorrecto y con ello ordenara el retiro del inmovilizador.

Ante la insistencia por la multa, el agente impuso la infracción y fue así que logró, dos horas después de comenzado el incidente, retirarse del lugar.

AUTORIDADES NO DAN RESPUESTA

Ante los daños sufridos, en su salud por una subida de presión y la exposición al frío; y económicos por no haber podido atender a dos clientes importantes dado que la afectada es contadora fiscalista, la señora Fabiola buscó presentar una denuncia en la Fiscalía del Estado, pero no se la aceptaron porque le dijeron que su queja no era del tipo penal, sino civil.

Por ello, debió buscar a un abogado que tomara el caso y la representara, ya que a ella la trajeron del Ministerio Público de la Fiscalía al Tribunal de Justicia y viceversa, diciéndole incluso que presentara una queja en Asuntos Internos de la FGE para que los investigadores fueran forzados a admitir su querella.

La señora relató que, además de no haber sido atendido su llamado al 911, a donde reportó el conflicto, tampoco la quisieron atender con la denuncia ante una clara usurpación de funciones oficiales, pues ninguna ley faculta a una plaza comercial como Distrito 1 a imponer estas sanciones.

Por otra parte, le sugirieron acudir al área de justicia restaurativa para una conciliación, pero ella se dijo dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias porque no quiere conciliar, sino evitar que estos abusos sigan siendo cometidos por la plaza comercial, que además tiene una administradora grosera y agresiva.

Dijo que su pretensión tampoco es la reparación del daño particular sufrido, sino advertir a la gente del peligro que corren en Distrito 1 y con autoridades que no dan respuesta ante esos abusos, que llamó a denunciar públicamente a todos los que también han sido afectados de esta manera.

Por la alusión que refirió la señora Fabiola al subsecretario de Movilidad, fue buscado César Komaba para obtener una postura oficial sobre el hecho.

El funcionario señaló que había tenido conocimiento del caso por el reporte levantado y consideró que la sanción impuesta por la plaza comercial es algo que puede hacer por ser una propiedad privada con sus propias reglas, en las que no interviene la autoridad de vialidad.

“Sin decir que está bien o que está mal, son las reglas que tiene una propiedad privada”, dijo el subsecretario Komaba, quien insistió en que no es algo irregular y que en la vía pública otra instancia que aplica esas sanciones es el Instituto Chihuahuense de la Salud, que vigila y cobra el estacionamiento en las calles porque así está facultada.

Por otra parte, fue buscada la directora de Desarrollo Urbano del Municipio de Chihuahua, Adriana Díaz Negrete, para que explicara cuáles son las normas que regulan el uso del estacionamiento en plazas comerciales y cuáles son los alcances que tienen los administradores de estos inmuebles, para conocer si hay leyes o reglamentos que les faculten para la imposición de inmovilizadores.

Sin embargo, la funcionaria municipal no respondió a las solicitudes de información enviadas a su teléfono particular ni atendió llamadas.

Tampoco fue respondido, ayer durante la mañana y mediodía, el teléfono de The Lofts, tomado de la “multa” impresa que presentó la afectada, para conocer su versión de los hechos.