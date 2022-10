Denuncian ante la CEDH a directora de Seech por discriminación

Chihuahua.- Rosalba Loya Garcia del departamento de educación indígena denunció ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a Sandra Elena Gutiérrez Fierro actual directora General de SEECH por discriminación hacia su persona.

La afectada aseguró que se planteo una reunión el día 2 de septiembre con ella en su oficina y la acompañaba en ese momento una compañera administrativa y el presidente del consejo supremo de la Tarahumara Mtro. Bartolo López.

Aseguro que al arribar a la reunión la funcionaria los corrió de su oficina con un tono de voz agresivo recalcando y mencionando que es muy amiga de la mamá de la Gobernadora Maru Campos Galván además de no dejar expresarme libremente un tema que trae a favor de la enseñanza pueblos indígenas ya que la mayoría de maestros de pueblos originarios y rurales no conocen sus derechos ni representantes.

"Tengo casi 30 años trabajando para Servicios Educativos del Estado de Chihuahua en el departamento de educación Indígena. Soy de la Sierra Tarahumara dónde empece cómo auxiliar de cocina en escuelas albergue de tiempo completo conociendo y padeciendo todas las necesidades de la niñes y los maestros rurales, Orgullosamente Raramuri, conocedora de mi cultura y tratando de adaptarme y de aprender de diferentes formas de preparación para la vida enseñando de otras día a día. Soy muy cociente que no somos moneditas de oro como dijera el refrán; pero a mí las injusticias no me gustan," aseguró.

"Les comento y comparto con mucha rabia, tristeza, coraje, impotencia y sintiéndome totalmente vulnerable e intranquila que tengo demandada a la señora Sandra Elena Gutiérrez Fierro actual directora General de SEECH por discriminación hacia mi persona."

La afectada aseguró que a este tipo de funcionarios de nada les sirve tanta carrera si no tienen trato humano, empatía ni se manejan de forma correcta a la Doctora le le falta humildad como servidora pública, pero después de lo acontecido trata de limpiar su imagen con fotografías como si quisiera mucho a los indígenas.

Aseguró que las denuncias están hechas en fiscalía y en Comisión Estatal de los Derechos Humanos - CEDH Chihuahua ya que a los indigenas,aseguró solo usados y tirados a la basura.

"Las personas que me conocen saben que yo veo más allá de los ojos del alma y yo en ella no veo más que un vacío y prepotencia. Pues toda persona merece un trato digno y de respeto.

Desde ese dia sufro de estrés y ansiedad. Estoy llendo a terapia con un psicólogo y pues mi salud a decaído un poco.

Agradezco a los amigos que me han brindado su apoyo incondicional. Sobre todo a mi familia soy valiente ante la discriminación," concluyó.