Denuncian ataques de perros callejeros a niños

Chihuahua, Chih.- Vecinos de la colonia Punta Oriente, denunciaron que en semanas recientes se ha vivido una problemática de constantes ataques de perros callejeros a niños, sobre todo en zonas de juego como el Parque Banderas. Aunado a ello destacaron que no existen los protocolos para las atenciones en cuanto a problemáticas de salud como la rabia o la ricketssia, por lo que hicieron un llamado a las autoridades a establecer operativos.

Esta colonia ubicada al suroriente de la ciudad es una de las más alejadas de la mancha urbana, por lo que distintos servicios públicos son escasos en la zona, señalaron los denunciantes. Comentaron que los perros callejeros y abandonados son dejados en la zona, lo que ha creado su proliferación y reproducción descontrolada. Ante ello los animales han formado jaurías de más de tres perros generalmente, que se han vuelto agresivas hacia los humanos, sobre todo contra los niños, pues farmacias y centros de atención reciben varios casos a la semana de mordeduras y es más frecuente en el área de juegos del parque Banderas, donde generalmente hay varios menores, comentaron.

“Una niña recibió una mordida en la cara, y por protocolo debe ser vacunada contra la rabia. El padre de la niña la llevó al Infantil, pero le dijeron que no tenían el biológico para vacunarla. También se supone que el animal debe de ser resguardado por el antirrábico para analizar que no tenga la enfermedad, pero cuando se le habla no llega”, acotaron los afectados.

Señalaron que el último caso ocurrió hace dos días, por lo que incluso este jueves llevarán a cabo una reunión para determinar qué pueden hacer para resolver esta problemática, por lo que hicieron el llamado a las autoridades a apoyarlos con el control de los perros callejeros, o incluso enrejar el área de juegos para que los niños puedan jugar sin ser molestados.

A esto se añade, consideraron, que los casos de mordedura de garrapata, y la transmisión de enfermedades como la rickettsia estarían afectando también a la población infantil del sector.