Denuncian cobros indebidos en gasolineras

Automovilistas denunciaron que fallas en terminales bancarias anexas a máquinas programadoras de gasolina, específicamente de empresas de autoservicio de marcas extranjeras como US Fuel en la ciudad están generando cobros indebidos de combustible.

Lo anterior ha ocurrido en gasolineras ubicadas en la avenida Juan Escutia, cuando los clientes pretenden programar el pago del combustible y seleccionan método por tarjeta. Detallan que al insertarla en la terminal (anexa a la pantalla), aparece repentinamente la leyenda “Operación Cancelada”; sin embargo, el cobro sí se realiza y aparece en los estados de cuenta sin haber liberado el combustible.

Una de las personas afectadas, quien pidió la reserva de sus generales, denunció a El Diario que en el mes pasado de octubre y en diferentes bombas, se presentó esta situación.

Dijo que creyó que no se le había hecho el cargo, pero al verificar su estado de cuenta bancario al fin de mes, descubrió que sí se había realizado, mismo que reportó de inmediato a la empresa. Sin embargo dijo que le llamó la atención que el personal le respondió que ya habían otros casos anteriores similares, empero le pusieron trabas y no le regresaron el dinero.

“Hay algo muy raro, parece que es un método de robo también, porque las terminales de las tarjetas no fallan siempre, sino aleatoriamente y lo extraño es que cuando aparece que la operación fue cancelada, (la máquina) no te genera un baucher de cancelación, ósea te quedas sin un comprobante.

En mi caso la encargada de la gasolinera se me escondía en la oficina cuando iba a buscarla, lo cual se me hizo sospechoso, y nunca reconoció el problema, diciendo que había hecho cortes de caja, pero yo perdí más de dos mil pesos sin que me lo hayan regresado. Hay que tener mucho cuidado, es un problema que se está dando sin que mucha gente sepa lo que ocurre”, manifestó el entrevistado, quien señaló a la empresa de gasolina americana ubicada en la avenida Juan Escutia y casi intersección con la América Latina al norte de la ciudad. Dijo que no ha decidido todavía interponer la queja ante la Profeco, pues eso quita mucho tiempo y dinero.

“Hable a mí banco y me pidieron que acudiera a la gasolinera a pedirles un documento para que ellos pudieran verificarlo, y tampoco quiso la mujer encargada, me pedía estados de cuenta, me trajo a puras vueltas y no resolvió nada. Incluso me dijo en una ocasión que no me podían regresar el dinero porque a ella se lo cobrarían, pero le explique que no podría ser así, pues en todo caso sería un faltante no una cantidad que a ella le fueran a quitar, porque si el dinero me lo cobraron de diferentes bombas en la misma estación, sin haber recibido una sola gota de gasolina y en diferentes días del mes, hay un patrón de falla que se repite y donde desconocemos cuánta gente más hay perjudicada”, expresó.

Abundó que es necesario que la gente que utiliza estas empresas para auto abastecerse de gas, y que pretende pagar con tarjetas conozca estos riesgos, pues quizás llegó y le apareció la misma leyenda en la terminal bancaria anexa a las pantallas de registro de pedidos, y sin saberlo le hicieron ese cargo en la tarjeta pagando doble su combustible.

hbarrientos@diarioch.com.mx