Denuncian 'cochinero' en el río Sacramento

Chihuahua.- Ciudadanos y organizaciones ambientalistas han denunciado una crisis de exceso de basura que obstruye y afecta los causes de los arroyos en la ciudad, principalmente en el río Sacramento, que ha arrastrado los desperdicios desde las colonias del norte y es muy evidente la suciedad.

“Aún están todos los arroyos cochinos en las periferias y el norte o al sur a donde va a caer toda la basura se va a Sacramento. Lo que pasa, es que la gente cochina es inconsciente y no se da cuenta que afecta”, comentaron algunos de los denunciantes.

En respuesta a esta situación, el presidente de la Comisión de Ecología en el Ayuntamiento de Chihuahua, Juan Pablo Ríos Prieto, reconoció las labores de limpieza constante de Servicios Públicos Municipales (SPM), pero hay zonas donde la gente tira sin conciencia diferentes desechos, especialmente escombro y llantas.

Enfatizó que las lluvias pasadas, realmente fueron una bendición, principalmente para el campo, pero en la ciudad trajeron muchos problemas, que se debió a la generación de basura y el descuido de la gente taponeó las salidas y por eso se inundaron muchas calles.

Recordó que movimientos ambientalistas y asociaciones ecológicas nuevamente hicieron el llamado a la población y realizaron la limpieza del río Sacramento el pasado domingo 15 de agosto, sin embargo debido a la creciente del arroyo, esto se pospuso, pero aplaudió estas iniciativas.

Esta situación ha sido muy grave, porque dicho río se une al Chuvíscar y fluye hacia diversos campos de cultivo, sitios de pastoreo de ganado, presas y mantos freáticos, por lo que toda contaminación que afecte en esta zona, impacta en la salud de la gente.

“Yo celebro a la gente que está haciendo esto por el río y otros arroyos, pero lo ideal sería que no tuviéramos que hacerlos, que la autoridad no tuviera que estar metiendo máquina para sacar desperdicios, que la gente no tirara la basura o que les estemos diciendo que no lo hagan, sino que el cauce siguiera normal, por eso hacemos un llamada a la conciencia a toda la ciudadanía”, manifestó el regidor representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).