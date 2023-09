Denuncian contubernio entre Colegio Belmont y proveedor de uniformes

El Diario

Chihuahua, Chih.- Padres de familia de estudiantes del Colegio Belmont denunciaron el hartazgo de la imposición de la escuela por adquirir los uniformes para sus hijos exclusivamente con un proveedor, lo que, aseguran, no tendría nada de extraordinario, sino fuera por la mala calidad de las prendas, la tardanza en relación a orden, pago y entrega, y la política de cero reclamos y la negación a reembolsos.

Los denunciantes, quienes accedieron a hablar bajo el anonimato por temor a represalias contras sus hijos, afirman que les fue impuesto obligatoriamente comprar todo un kit que incluye pantalón, falda, playera tipo polo, chamarra, ropa deportiva únicamente con “Elanse Sport Wear”, cuyo establecimiento comercial no tiene ningún rótulo y pareciera estar improvisado en un local dentro de la plaza Cordilleras, en el que dispusieron de una mesa cubierta con un mantel y probadores hechizos con cortinas, sin aire acondicionado, ni repisas, ya que tienen todos los atuendos en cajas y con escasa o casi nula disponibilidad, de tal forma que levantan pedido personalizado, reciben el pago y entonces ordenan su fabricación que tarda de dos a tres semanas.

Afirman que no les dieron oportunidad de cotizar en otro lugar ni les fue permitido adquirir ninguna prenda que no fuera con el proveedor ya mencionado, ya que, en reciprocidad, el personal del Colegio Belmont obtendría sus propios uniformes sin costo, según expresaron.

Lamentan que no han sido atendidos por la Dirección General de la escuela que oferta desde nivel maternal, primaria, secundaria y preparatoria, aunque los quejosos pertenecen únicamente al de primaria.

Ventilaron que la colegiatura oscila en promedio en los 4 mil pesos, más cuota anual, libros y otros conceptos, de los cuales no tienen queja alguna, al tratarse de una institución educativa de carácter privado, sin embargo, precisamente por esta misma razón, les extraña la nula atención y la cerrazón a no resolver la problemática.

Ante tal situación, advirtieron que la próxima semana podrían tomar medidas extremas como tomar el Periférico de la Juventud y cerrar la circulación para llamar la atención del director del plantel, así como de las autoridades educativas ante la injusticia y violación a los derechos.

Los padres de familia han exhibido en grupos de WhatsApp playeras descosidas “a la primera lavada”, así como encogimiento de pantalones luego de someterlos a procesos de secado y “tras dos puestas”, según describen con sus propias palabras.

En cuanto al distribuidor de uniformes “Elanse Sport Wear”, ubicado, como ya se describió, en Plaza Comercial Cordilleras, los denunciantes exponen que no es posible ningún tipo de negociación con ellos, no en el sentido del precio, sino de cumplimiento de garantía, la cual es inexistente, pues únicamente expiden notas de venta y no aceptan pagos con tarjetas de crédito o débito, salvo transferencia bancaria que se debe hacer allí mismo frente a la encargada y mostrar “pantallazo” o enviar el comprobante al teléfono celular de ella, quien no ofrece ningún tipo de factura o póliza a cambio.

Algunos han optado por comprar por separado el pantalón, que debe ser color azul marino, y combinarlo con la playera que cuenta con el bordado con el logotipo del Colegio Belmont, lo cual ha causado llamadas de atención por parte del personal de la escuela. Otros envían a sus hijos con los uniformes del ciclo escolar pasado, pero ya fueron advertidos que será tolerado por unos días más, pues los nuevos cuentan con un diseño diferente.

Aunque han exigido atención y han amagado con dejar de pagar colegiaturas o enviar a los niños sin uniforme, no obtienen ninguna respuesta, ni manifiestan disponibilidad de poder reunirse con la alta dirección del colegio privado, por l que, insisten, la próxima semana podrían organizarse y ahogar la circulación, primero, en el Periférico de la Juventud, y después en otros lados hasta que se tomen cartas en el asunto.