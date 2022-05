Denuncian corrupción en el box profesional

Chihuahua.- El boxeador profesional de ciudad Ojinaga Abel Guevara Mendoza interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en donde puso al descubierto una serie de presuntas irregularidades, como la compra de lugares en el ranking mundial del CMB para poder competir por peleas de título mundial y en donde acusó a ex funcionarios del box local.

En su querella con el número de registro 19-2022-0009383, cuya copia obtuvo El Diario reveló que entregó 3 mil 500 dólares a Humberto Manjarrez Morales, quien era el presidente de la Comisión de Box y Lucha en el estado de Chihuahua, y Fernando, su hijo, coordinador de artes marciales mixtas.

Actualmente estos funcionarios están destituidos por las nuevas autoridades estatales, según trascendió.

La denuncia penal dice textualmente que, "Es el caso que vengo a querellarme en contra de Humberto Manjarrez Morales y Fernando Manjarrez Padilla, lo anterior dado de que en el año 2020 Humberto me dijo que hablara con su hijo Fernando, para ver la forma de que yo consiguiera un título latino mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por las buenas relaciones que tenían dentro del organismo, dado que me dedico desde aquel entonces al boxeo de manera profesional y era mi interés participar en contender por el cinturón del campeonato antes mencionado". Fernando me dijo que yo podía pelear por el campeonato latino, me aseguró obtener la posibilidad de contender y me pidió un anticipo por la cantidad de 2 mil dólares para que me reservaran el lugar.

Le mande el dinero a través de Western Unión a la referencia 9194385857 y lo recogió Fernando Manjarrez, y otra parte en efectivo que le dí a este último. Sin embargo, no me cumplió porque me dijo que por cuestiones de la pandemia, ésto no había podido ser posible y nunca me regreso el dinero a pesar de que yo se lo pedí, siempre me decía que ahí estaba el dinero apartado para mí, que después me lo devolvía.

Yo me canse de pedirle el dinero y de hablarle muchas veces por teléfono, sin embargo no seguí insistiendo por miedo de que me fuera a bloquear en la Federación de Comisiones de Box, en el Registro de Boxeo y en el CMB.

Estas personas siempre se han ostentado de que son amigos de las autoridades de boxeo y esta es la razón por la cual no quise tener problemas con ellos, cabe mencionar que eso ocurrió como en octubre de 2020. Luego en enero de 2021 nuevamente Humberto Manjarrez me canalizó con Fernando Manjarrez quien me habló por teléfono para pedirme mil 500 dólares para rankearme en el CMB, lo cual consistía en una oportunidad para pelear por un campeonato mundial. Yo le mande mil 500 dólares en efectivo a través de Western Unión a la referencia 7205237239 y lo recogió el propio Fernando Manjarrez, sin embargo no me cumplieron porque no me contestaban el teléfono, nunca me dieron una explicación, me sacaban mil excusas como el hecho de que estaban viendo mi trámite ante el CMB, cosa que no era cierto porque yo vivo la mayor parte en los EUA", narró.

En la denuncia la víctima refirió que organizó algunos eventos deportivos de box en esta ciudad, donde ambos acusados le cobraban por cada peleador o entrenador hasta 50 dólares, dinero que finalmente se llevaban para su beneficio personal.