Denuncian despido masivo de servidores de la nación

Empleados de la Secretaría del Bienestar conocidos como servidores de la nación denunciaron el despido injustificado de hasta 70 trabajadores, así como la existencia de una lista con más nombres a punto de ser despedidos que, consideraron denunciantes, se hacen de manera injustificada. Ante ello el día de hoy lunes los afectados amagaron con manifestarse en las oficinas ubicadas en la Ocampo, para que les den respuestas claras y se detengan estos despidos.

“Ya despidieron a 70 personas y siguen más, se habla de que alrededor de 30 servidores más que llegarían a 100. Estuvimos hablando a México y parece que sí hay una orden de que se están solicitando los lugares. Hay todo un problema en cuestiones de mando en que supuestamente Ariadna Montiel no quiere a directivos de Chihuahua, (…), hay muchos cambios ahorita en la Secretaría en Chihuahua y están dejando gente de ellos, pero la cuestión aquí no sólo son los despidos, también están desarticulando los programas sociales y quienes la van a llevar son los beneficiarios de cada programa”, enfatizaron denunciantes.

Cabe destacar que los primeros despidos fueron para personas contratadas bajo honorarios, lo que también fue condenado ya que consideraron que se trata de modelos como el outsourcing donde no generan antigüedad, no tienen prestaciones y pueden ser así removidos al no renovarse sus contratos, no obstante en esta ocasión los despidos los hacen antes de que sus contratos concluyan.

Al tratarse de lo que se estima sean más de cien personas estos despidos vendrían también a afectar el trabajo que se realiza en el Bienestar, consideraron afectados.

Ante esta situación los afectados señalaron que han convocado a una manifestación pacífica con el cierre de las oficinas ubicadas en la avenida Ocampo para hoy lunes. Pues destacaron que buscan un trato digno por parte de las autoridades, así como se pueda recuperar los contratos para ellos, pues señalaron que se trata de despidos injustificados, que les anunciaron de un día para otro e incluso a algunos de ellos les hablaron durante la madrugada, condenaron.

También se pide que se detengan este tipo de despidos para las personas que serán despedidas, según la información que se tiene al interior de la Secretaría, expresaron inconformes.

