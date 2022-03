Denuncian diputadas proaborto amenazas y acoso telefónico

Chihuahua, Chih.– Las diputadas de Morena Leticia Ortega Máynez y Magdalena Rentería, y América García Soto, de Movimiento Ciudadano, denunciaron acoso telefónico por parte de grupos antiaborto, reclamando la filtración de sus números por parte de personal del Congreso del Estado.

Ortega Máynez y García Soto adelantaron que analizarán la posibilidad de interponer denuncias ante la Fiscalía General del Estado, pues consideran esto una intromisión a su seguridad, que pone, además, su integridad en peligro.

La diputada Ortega señaló que a su teléfono llegaron mensajes donde la condenan, le acusan de ser un instrumento de muerte y le hacen referencia a deidades consideradas demonios en los textos bíblicos.

“Conoce al dios Moloc?”, “Si su mamá la hubiera abortado no hubiera crecido para ser un instrumento de muerte en este tiempo. Pero su mamá decidió que usted naciera” “Dios le ha permitido esto pero el final de la historia no está escrito. No será condenada si se arrepiente. Dios la bendiga”, dicen textual algunos de los mensajes.

El trasfondo de fundamentalismo que la situación supone encendió las alertas de las diputadas, ya que al teléfono de García Soto llegaron mensajes intimidantes mediante los que le acusan de matar niños y de manchar sus manos con sangre inocente.

“No votamos por usted para que mate bebés en el vientre de las madres” y “No manche sus manos con la muerte de seres inocentes. Debe haber bondad en su interior. Si legisla a favor de adultos irresponsables quién legisla a favor de los niños, víctimas inocentes?”, dicen los mensajes enviados a la legisladora de la bancada naranja.

Las diputadas comentaron que analizarán con sus asesores legales la posibilidad de presentar una denuncia en contra de quien resulte responsable de la filtración de datos sensibles y del envío de mensajes intimidatorios, asunto que definirán en los próximos días.