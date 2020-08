Denuncian ecocidio en la Cantera, quieren matar árboles de forma sigilosa cortando su corteza

Chihuahua.- Varias asociaciones, grupos ecológicos y ciudadanos de Chihuahua denunciaron el intento de ecocidio en el parque de la Cantera, frente al parque extremo, ya que varios árboles presentaron cortes circulares hechos con precisión en la corteza, técnica usada para que el árbol muera y así poder posteriormente talarlo.

Se desconoce quién o porqué razón realizó este tipo de técnica que tiene por finalidad que el árbol termine secándose, pero que sospecharon tiene intereses económicos o de obra. Fueron alrededor de diez árboles los que fueron dañados de esta forma, por lo que se encendieron las alarmas.

“¿Quien está matando los árboles de la cantera? Por si no lo sabían la manera más fácil de acabar con un árbol es cortando su corteza alrededor como un anillo, como estos que se ven en las imágenes, es muy difícil o ya no se puede dar vuelta atrás después de esto, que mal que esos árboles que no le estorban a nadie los estén eliminando en silencio y sin que nadie se dé cuenta... pero si nos damos cuenta !!! Ya hay uno muerto siguen otros y hoy otros dos amanecieron con el anillo en la corteza, ¿donde está parques y jardines? o cuéntenos qué plan tienen ahora ahí, Como siempre acabando con las pocas áreas verdes para poner sus negocios”, detalló la ciudadana Carolina Medina por medio de redes sociales.

Personal del Ayuntamiento acudió a revisar el sitio y aplicaron medidas con el fin de que se pudieran salvar. Sin embargo no se sabe si estos podrán sobrevivir. Asimismo quien formó parte de la denuncia y quien se identificó como el arquitecto Jorge Ordoñez pidió a las autoridades la presencia de un experto ingeniero forestal para hacer algo al respecto.