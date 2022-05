Denuncian en redes a doctora del Infantil por negligencia

Chihuahua.- La pediatra del Hospital Infsntil de Especialidsdes de Chihiahua, Alejandra Domínguez, acumula quejas de negligencia y malos tratos en el Infantil, las cuales han sido denunciadas vía redes sociales y a la administración del nosocomio.

La doctora con cédula 12083887, quien tiene por lo menos siete quejas documentadas en redes sociales, más las que se acumulen, “no es emergencia que un bebé tenga hasta 12 evacuaciones en 4 horas por diarrea” le dijo a una madre llorando de preocupación , “no tiene nada solo fiebre” le dijo a otra madre cuyo bebé superaba los 39 grados de temperatura, ya al borde de la convulsión, “si quiere delo de alta” le contestó a otro padre que le rogaba primero ver los resultados de exámenes de laboratorio antes de operar a su hijo en los cuales efectivamente se vio que no tenía el padecimiento que al tanteó quería precisar la doctora y así abundan los casos de malos tratos tanto a padres como a hijos, como el de una pequeña que tenía una sonda por cambiar y que por hacer corajes con la madre de la misma, se la puso con tal fuerza que la niña se desfalleció del dolor.

“Pónganse en mi lugar, soy solo una madre preocupada” “no exagere señora” contestó a una más quien al llevar a su bebé a otro hospital le resultó bronqueolitis y la lista sigue y sigue, se siente intocable y trata mal a cuantos quiere , no sabemos de qué está agarrada pero queda clarísimo que no debe estar en una área tan sensible como lo es la urgencia en un niño, con la facilidad en que un cuadro empeora en los bebés que son mal tratados o diagnosticados , los casos antes mencionados abundan en grupos de redes sociales y la pregunta es ¿ debemos esperar a que pase algo mayor para que le pongan un alto a la doctora Alejandra Domínguez , imagínese que le hace caso y se empeora un cuadro de neumonía por ejemplo, porque al parecer para ella nada es emergencia y no se le ocurra a uno refutarle porque te corre, te dice que te vayas a otro hospital o incluso se burla de ti y no es inventado, basta darle una buscadita en redes sociales para ver la cantidad de quejas que se acumulan ante una dirección del infantil que está ciega o se hace