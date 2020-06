Denuncian estudiantes retraso en becas

El Diario

Estudiantes de nivel medio superior de diversas instituciones educativas se quejaron del retraso de la entrega de las becas de la Secretaría de Bienestar federal denominadas "Becas Benito Juárez" o "Bienestar Azteca", ya que se les había notificado la necesidad de registrar sus datos para que se les realice sus depósitos, lo que hasta ahora ha dificultado por fallas en el sistema.

En twitter, Facebook, así como llamadas de padres de familias, han mencionado que la página oficial de benestarazteca. com no se puede ingresar o quienes pudieron registrar los datos no pueden continuar, a lo que publicaciones a nivel federal solamente se ha dicho que hubo saturación por el ingreso de usuarios, sin embargo no se sabe para cuándo se restablecerá.

"Lo que no sabemos es cuando, porque hay fechas límites y nos dijeron que si no están los datos registrados, no se podrá hacer el depósito a la tarjeta que ya le entregaron el año pasado", comentó una madre de familia, quien tiene a sus hijos en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicios (Cbtis), así como de algunos planteles del Colegio de Bachilleres (Cobach).

Para poder registrase de manera oficial, se debe ingresar al sitio oficial de Bienestar Azteca para comenzar. El primer paso es la CURP al sistema. Posteriormente, llenará la información que solicitan con el resto de los datos personales y crear una contraseña para cuenta.

Luego, se proporcionará el número de teléfono celular personal, donde recibirá un código de confirmación con el que podrá concluir tu registro. Una vez creada la cuenta, pueden acceder para saber si ya se cuenta con una beca pendiente por cobrar.

Una vez recibida deberán poner nuevamente la contraseña y el dinero será depositado a la cuenta de bienestar ya existente. Se puede retirar el efectivo en alguna sucursal Banco Azteca, Chedraui, Walmart o Bodega Aurrera.

Hasta ayer, muchos usuarios no han podido realizar esta operación y temen que sus becas se pierdan como ha ocurrido en otras ocasiones.