Denuncian falta de vigilancia en la Junta de los Ríos

Chihuahua.- Vecinos y locatarios de la colonia Junta de los Ríos coincidieron ayer en que existe un grave problema de inseguridad, donde se han tenido robos constantes a negocios y falla en alumbrado público, entre otras afectaciones.

El caso más reciente fue una estética que fue robada la madrugada de ayer, la cual se encuentra en calles Río Sacramento y Papigochi. En el lugar se aprecia que entraron por las rejas de una ventana, se llevaron una pantalla, material y dinero en efectivo.

Según mencionó Sugeith Ochoa, dueña del negocio, esta problemática ha sido una constante en las últimas semanas, donde han robado tiendas de abarrotes, mercerías, negocios de comida, autos y casas. Incluso preocupó que también por el día ha habido asaltos, como le sucedió a una mujer de más de 60 años.

Además, el alumbrado público suele fallar y dejar la calle en la penumbra, algo que aprovechan los amantes de lo ajeno, así como personas que gustan de delinquir, consumir drogas u otros actos perjudiciales para los vecinos de la zona.

Llamó a que la autoridad se haga cargo, ya que al igual que ellas, varios habitantes dicen que no hay mucha presencia de patrullas y suelen tardar hasta una hora en llegar a un suceso cuando se llama al teléfono de emergencia, por lo que preocupa que los criminales aprovechen la impunidad y descuido para continuar con sus fechorías.

“Yo viví en Estados Unidos y fui deportada. Allá los de migración son los que persiguen, pero la policía, bomberos, hasta la DEA llega en segundos. No es posible que aquí en mi tierra, con mi familia, sean inconscientes. Es lo único que pedimos, que cuiden de nuestra seguridad, porque pagamos impuestos y no merecemos que los maleantes hagan de las suyas”, expresó la mujer con molestia de lo ocurrido; sin embargo, agradeció que todos en su familia estén bien y no se encontrara nadie cuando ocurrió el robo y pudiera haber salido lastimado o algo peor.