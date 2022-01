Denuncian jauría de perros en Villa Juárez

Chihuahua, Chih.- Vecinos de la colonia Villa Juárez, denunciaron que hace días una jauría de hasta diez perros amenaza a los transeúntes, pues comentaron que han intentado atacar a niños y adultos. Si bien han denunciado al antirrábico, dijeron que hasta el momento nadie ha acudido, por lo que urgieron a las autoridades a atender este problema.

La jauría se mantiene sobre las calles Francisco Villa entre calles 18ª y 20ª, de la colonia Villa Juárez, y según indicaron quejosos parece que los canes son callejeros.

“Ya tiene varios días la jauría de perros, pero estamos batallando mucho porque están atacando a la gente y le hablamos a la perrera pero no han acudido. Hoy quisieron morder a un chavalito y un señor. Ahorita volví a marcar y me dijeron que no trabajan en sábado”, comentó uno de los vecinos denunciantes.

Por lo anterior los colonos pidieron se actúe antes de que pueda suceder una tragedia, como ya se ha presentado casos en otras colonias por el descontrol de estas jaurías, recordaron.