Denuncian mal manejo de choferes de urbanos

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- Pasajeros de diversas rutas del transporte público, denunciaron que algunos choferes incumplen con respetar los límites de velocidad y el aforo permitido en las unidades durante el periodo de la pandemia.

Durante un sondeo con usuarios de este sistema de transporte, en la parada de camión de la plaza del policía, en el centro histórico, comentaron es común que choferes de rutas como la Zarco o la

circunvalación uno, no respeten los límites de velocidad.

Aunado a esto, las diversas quejas que tienen en general del transporte público, no saben en donde se deben de poner o que procede para interponer estas denuncias con la autoridad correspondiente.

No usar el cubrebocas, no cumplir con el aforo en las unidades y no respetar los límites de velocidad, son las denuncias más recurrentes de los usuarios del transporte público.

Respecto a la actitud de los choferes, algunos de estos usuarios comentaron que prefieren no hacerles la observación de este tipo de conductas, ya que temen que los bajen y no los vuelvan a subir, o que en puedan agredirlos de manera verbal o física.

En cuanto al estado de las unidades, expresaron que algunas empiezan a ser vandalizadas, además de que los dueños de camiones no los reparan.