Denuncian maltratos padres de bebé con hidrocefalia

Chihuahua.- Yesenia Romero y Francisco Velázquez padres de una bebé de apenas dos meses diagnosticada con hidrocefalia solicitaron el apoyo de la ciudadanía para poder pagar la operación de su hija.

Esto, dijeron, derivado de malos tratos y la desconfianza del servicio de salud pública, que podría exponer a la niña a una operación que, consideraron por diferentes valoraciones, pretenden hacer sin las medidas adecuadas, lo que podría costar caro en su desarrollo. A pesar de haber recibido la ayuda de la esposa del gobernador, Cinthia Chavira, para que la pequeña fuera atendida en el Hospital Infantil les dijeron que mandaran un recado a la presidenta del DIF para que fuera a dar la orden personalmente.

La familia, originaria de Cuauhtémoc, cuenta con Seguro Popular por lo que de aquel municipio fueron canalizados a esta ciudad, donde el seguro debería cubrir la operación para la instalación de una válvula, sin embargo pasaron los días y no tuvieron ninguna valoración.

“Le hicieron la tomografía el día lunes, pasó el martes, el miércoles le hicieron radiografía y se llegó el día jueves y el doctor nunca se paró por el hospital. Acudimos a servicio social por una explicación que no hubo y nos dieron el alta que la hicieron voluntaria pero no es como que nosotros quisiéramos. El dinero que no teníamos lo gastamos para valorarla con un doctor particular que nos dijo que necesitaba una válvula de derivación neonatal”, platicaron.

Con este diagnóstico acudieron de nueva cuenta al Hospital Infantil para solicitar esta operación, sin embargo de nueva cuenta pasaron tres días sin que un doctor la valorara. Por lo que hasta el lunes fue atendida, sin embargo, no como debe ser según la valoración del médico particular.

“El doctor le quería poner una válvula de alta presión, pero lo que puede pasar es que su cerebro pueda colapsar al sacar el agua de forma tan rápida. También la expone a un derrame cerebral y una hemorragia, por lo que necesita drenar con una válvula de baja presión”, señalaron según lo que les han dicho los médicos de servicios particulares.

Ésta sin embargo es la segunda cirugía, ya que en la primera debieron también apoyarse de la ciudadanía e incluso de la titular del DIF estatal. “Llevamos una queja y la esposa del señor gobernador, la señora Cinthia Chavira nos apoyó. Hablaron con el administrador del hospital y ya el viernes que regresamos a hospitalizar a la niña empezamos a recibir malos tratos. Cuando llegamos ni siquiera dijimos que íbamos referidos, seguimos el protocolo y la médico que nos atendió en triage quería que le mandara el recado a la señora Chavira que fuera ella y diera la orden. Entonces ni siquiera respetan a las autoridades, ello son servidores públicos y eso lo vemos como falta de ética y profesionalismo, incluso hablando con el director casi nos hecho de la oficina caminando con nosotros casi empujándonos y nos dijo que íbamos a tener una segunda opinión, pero el doctor nos dijo que ahora no necesitaba nada de válvula”, condenaron.

Los padres comentaron que no quieren exponer a la niña a una negligencia médica, porque consideraron que el daño provocado a la menor sería irreversible.

Ante este problema los padres no desean volver al Hospital Infantil a exponer el futuro de la niña. Para ello han pedido en estas fechas decembrinas el apoyo de la ciudadanía, quienes sepan cómo es este tipo de tratos y el temor por la salud de sus hijos. Para quienes deseen ayudar pueden hacerlo al número de cuenta 5579 2091 2431 0522.