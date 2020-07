Denuncian negligencia médica y encubrimiento policial en muerte de Gladys y su bebé

El Diario

La muerte de la señora Gladys, de 25 años, y el bebé que llevaba en su vientre se debió a diversos factores relacionados con la delincuencia que azota a los vecinos del fraccionamiento Pensiones Civiles y a presuntas negligencias médicas del Hospital de Gineco Obstetricia del IMSS y de la Cruz Roja; además, según testimonio de vecinos que pidieron reservar su nombre por temor a represalias, del encubrimiento de agentes de la Policía Municipal que recogieron los casquillos de bala para eliminar evidencias.

Con serenidad pero visiblemente agobiado, Manuel, viudo de Gladys y padre de otro niño de cuatro años, comentó que al ver que golpeaban con saña a sus vecinos indefensos trató de calmar los ánimos hasta que uno de los agresores le apuntó con una pistola, lo cual le generó una severa crisis nerviosa en su esposa, a quien trasladó al hospital del IMSS, donde no le brindaron la atención debida, al igual que en la Cruz Roja, factor que influyó de manera directa en su deceso.

Un pleito por dos mil pesos

Todo comenzó alrededor de las 23:00 horas del sábado, cuando un grupo de hombres a bordo de siete vehículos arribaron a la calle Fortaleza para apoyar a una mujer de nombre Susana que tuvo una discusión previa con una vecina de nombre Mirna Lizbeth, por una deuda de 2 mil pesos.

Los agresores irrumpieron golpeando a vecinos y detonando un arma de fuego. La señora Mirna Lizbeth narró que la noche del sábado, al llegar de una fiesta, su vecina Susana le reclamó el pago de un dinero, a lo cual ella nunca se negó, pero el tono que utilizó su vecina generó molestia y una discusión que terminó con un connato de conflicto y amenazas.

¿Y a mi esposa cómo la recupero?

A pesar de ser víctima de la indiferencia en las instituciones médicas y de emergencia, sufrir amenazas y la muerte de su esposa, Manuel dice que se encuentra destrozado y no procederá contra nadie.

En el exterior de una funeraria de la avenida Pacheco, en compañía de familiares y amigos, señaló que la muerte de su esposa se pudo evitar de haber recibido atención adecuada en el Hospital de Ginecoobstetricia número 15 del IMSS, a donde llegó con una grave crisis nerviosa y solo la atendieron por espacio de cinco minutos para luego enviarla a casa.

“Nomás duró cinco minutos en observación y ya, nos dijeron el sexo del bebé; iba a ser niña. Era para que la hubieran tenido ahí de perdido una hora para estabilizarla bien, pero no y yo le dije: y qué, ¿no te van a tener otro ratito?”, comentó el afectado quien esa madrugada de domingo regresó a la casa con su esposa, quien volvió a presentar la misma convulsión nerviosa que la había aquejado una hora antes.

Luego del segundo episodio de crisis de inmediato se dirigió a la Cruz Roja de la avenida Teófilo Borunda, en donde el personal en lugar de atender a la paciente se demoró hasta 15 minutos con los trámites y preguntas para ingresarla a revisión médica, hasta que murió.

“Y me preguntaban y le decía, pues yo qué, tú haz lo que tienes que hacer, ni que yo fuera el doctor, la estaban poniendo en la camilla de ellos. Ellos querían que les dijera qué pasó mientras ella venía ahogándose.

Tardaron más ellos en preguntarme que si qué es lo que tiene, que en lo que yo tardé en llegar de la casa a la Cruz Roja. Tú eres el doctor, yo qué te puedo decir. ¡La estás viendo que se está ahogando!”.

Gladys falleció alrededor de las 00:40 horas de la madrugada. Manuel se confiesa resignado, piensa en seguir adelante por el niño de cuatro años que procreó con Gladys; tiene 28 años y asegura que le echará ganas a la vida.

“Ya no pienso hacer nada, daré un paso adelante porque ya no la puedo traer otra vez a la vida; ya para qué quiero broncas, lo que quiero es criar a mi hijo, servir para él”, concluyó Manuel, quien junto con su hijo hasta el momento son las principales víctimas no solo del suceso registrado en la colonia Pensiones Civiles, sino del violento entorno.