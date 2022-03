Denuncian robos en comedor comunitario 'Los Panditas'

Chihuahua.- Responsables del Comedor Comunitario “Los Panditas” de la colonia Punta Oriente, ha denunciado varios robos de su equipamiento, por lo que tuvieron que cambiar de lugar para continuar con el servicio para cientos de infantes en situación de marginación.

“Esta semana fue pesada para el comedor, como nunca antes visto. Primero nos roban tres veces seguidas, luego tenemos que entregar el espacio donde trabajamos 2 años, batallamos mucho para encontrar casa de renta.

Hoy teníamos que entregar la casa a las 16:00 horas, entonces por eso ayer se sacaron las ultimas cosas del comedor porque teníamos que trasladarlas a la nueva casa para empezar a recibir a las niñas y niños a partir de mañana, cabe mencionar que aún nos falta de sacar el tanque estacionario porque no había grúas disponibles hasta este próximo martes, e igual el técnico solo tiene disponibilidad hasta este próximo martes de ir a cambiar la antena del internet para la nueva casa.

Hoy tuvimos un evento muy desagradable, una persona en estado de intoxicación que estaba pasando por el comedor justo cuando estábamos entregando la vivienda empezó a gritar que nunca hubo ningún robo que ayer había visto al equipo de “Los Panditas” sacando todas las cosas del comedor (o sea cuando se estaban sacando las cosas del comedor por la mudanza) pero esta persona en su alucín empezó a señalar que era nuestra misma gente quien se había llevado las cosas, como el un día antes o sea ayer vio que se estaban sacando muebles (por la mudanza) señalo que había sido el equipo, y para acabarla de fregar justo esta madrugada entraron al comedor de nuevo pero ahora a robarse todo el cableado, enchufes, tomacorrientes, sockets donde van los focos, y etc.

Nosotros hemos publicado fotografías, y videos de los robos que hemos sufrido ya que contamos con circuito cerrado las 24 horas, y ni siquiera son personas de la colonia, en punta oriente nadie nunca se ha metido con nosotros.

Nos dio mucha impotencia y coraje no poder dar una explicación en ese momento y tampoco se nos permitió aclarar la situación ya que los ánimos estaban muy elevados por parte de todos los presentes, y que se le prestara oídos a una persona en estado de intoxicación y que no sabe absolutamente nada del comedor, no vamos a permitir que nadie ensucie el trabajo que hemos hecho por la sociedad infantil, y menos que se señale a nadie del equipo como ladrones (no tenemos ninguna necesidad de hacer eso) porque lo único que siempre hemos hecho y seguiremos haciendo es servir a la comunidad sin ningún tipo de remuneración económica.

Nos sentimos agredidos, ofendidos, e indignados por lo ocurrido.

Sin embargo es algo que no va a detener el proyecto, solo fue una mala muy mala semana, a partir de mañana será un día nuevo, una semana nueva, y en una casa nueva.

En fin, Dios nos bendice a todas y todos, gracias por apoyarnos siempre amigas y amigos, saludos y bendiciones”, manifestaron en una publicación en redes sociales al haber hecho las denuncias correspondientes.

Anteriormente, tenían el comedor ubicado en Calle Punta El Petate No. 9921 y mantenía el servicio a más de 420 infantes menores de 12 años del sector a pesar del vandalismo.

Con el esfuerzo de quienes componen este espacio, continuarán con la tarea de brindar comida quienes no cuentan con ingresos suficientes ni para lo más básico, razón por la que con ayuda de ciudadanos, se ha podido continuar con esta labor altruista.

A pesar de la pandemia por coronavirus (Covid-19), se han redoblado esfuerzos para ayudar a los pequeños, quienes en sus hogares han pasado por crisis económicas aún más fuertes de lo común, razón por la que han hecho el llamado a la comunidad chihuahuenses a que continúe con el apoyo para estar vigentes y atender a este sector de la población.

Esta labor, se ha logrado gracias a que ciudadanos y amigos continúan con aportaciones, ya sean frutas, verduras, carnes, así como mobiliario, un tanque estacionario, entre muchas cosas; además tienen su pequeño huerto casero con el fin de cultivar vegetales frescos.

Próximamente se dará a conocer el nuevo espacio donde se brindará el servicio a los infantes, sin embargo han pedido el apoyo de las autoridades para la vigilancia y todo tipo de ayuda.

Para quien desee donar cobijas, alimentos, muebles, o conocer más acerca de lo que realiza el Comedor de “Los Panditas”, pueden comunicarse al teléfono 614 268 4295 o enviar mensaje en la página de Facebook.