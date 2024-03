Denuncian robos en la colonia Bahías

Ciudadanos de la colonia Bahías, denunciaron a El Diario repetidos robos realizados en diversas granjas de la colonia antes mencionada.

De acuerdo con la información proporcionada por una víctima de robo casa a habitación, el sujeto no identificado tiene más de tres semanas merodeando la colonia.

“La semana pasada lo agarramos robando a una vecina, marcaron a la policía y llegó después de 2 horas, no hicieron nada, solo me comentaron que denunciara en la aplicación, marca el cambio, pero aun así no vienen y si vienen tardan muchas horas en llegar”, agregó.