Denuncian salón de fiestas clandestino en la Mirador

Tomada de internet

Vecinos de la colonia Mirador denunciaron un salón de fiestas en zona habitacional, que suelen hacer eventos mínimo cada fin de semana desde la noche y terminan hasta la madrugada, lo cual ha molestado a los habitantes por el exceso de ruido que se genera.

Este predio ubicado en la calle Atenas No. 1411 está habilitado como tipo granja para eventos diversos, sin embargo se aprecia que aún está sin terminar, no hay algún anuncio en el exterior más que sólo el portón de entrada de este inmueble.

Alfonso López Anchondo, vecino de la colonia, dijo que en ocasiones hacen fiestas entre semana y el tiempo de duración se alarga hasta más allá de la madrugada, contratan conjuntos musicales y generan mucho escándalo que se puede escuchar varias cuadras a la redonda. El espacio está pegado a las viviendas y actualmente se desconoce si se cuenta con un permiso para operar, ya que los quejosos dijeron que ni siquiera en los días en que el semáforo epidemiológico estaba en color rojo o naranja, dejaban de hacer reuniones.

“Es un ruidajo, todo el tiempo. Cada fin de semana llegan muchas personas. Ahí no hay nada de medidas de salud, empiezan a las 8:00 y hasta las 8:00 pero de la mañana terminan. No importa si es sábado o lunes o martes, no hay ley con ellos. Aquí es zona de casas, está pegado a una casa y siempre se está batallando con esto, parece que la rentan o no sé si los dueños sean quienes hacen fiesta, pero de que molesta, molesta y mucho”, argumentó fastidiado el habitante del sector.

Al tocar para verificar si había alguien que pudiera dar su versión acerca de la queja, nadie abrió en el domicilio de este salón de eventos mencionado por los vecinos.