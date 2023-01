Denuncian sexoservidoras falta de regulación sanitaria

Mujeres sexoservidoras que ejercen en la famosa zona de tolerancia ubicada en la calle 12 y Libertad, señalaron que desde que el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (Impas), se hace cargo de verificar las condiciones sanitarias en las que ellas se encuentran, ya no ha habido regulación.

Además dijeron que anteriormente, era la misma autoridad quien hacía trabajo de campo el cual consistía en acudir a los puntos a entregar condones, lubricantes y les aplicaba las pruebas rápidas; sin embargo, esto ya no se hace.

“Desde hace tiempo ya las autoridades no vienen. La policía sí da rondines, pero las autoridades de salud ya no vienen a hacernos pruebas. Si una quiere revisarse, nosotras tenemos que ir a que nos hagan las pruebas necesarias, pero muchas no van tan seguido y nosotras estamos expuestas todo el tiempo”, expresó una de las sexoservidoras que trabajan en esa zona.

En este mismo sentido, las mujeres que laboran en ese sector dijeron que hay otras asociaciones que sí se acercan con ellas como Fátima I.B.P. y Unión y Fuerza Trans.

Ante esto, la asociación civil Fátima refirió que este organismo sí realiza trabajo de campo en esas zonas, pero que sin embargo, ellas no cuentan con los recursos suficientes para que estas sean tan frecuentes.

Al cuestionarles a las autoridades del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud si contaban con cifras del número de personas con enfermedades de transmisión sexual, señalaron que ellos no cuentan con ese dato.

Desde finales del 2018 el Departamento de Regulación Sanitaria, del gobierno municipal, cambió la regulación para las personas que ofrecen servicios sexuales en la capital del estado, con la intención de no estigmatizar ni criminalizar el trabajo de las personas que se dedican a esta actividad.