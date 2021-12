Denuncian usuarios de la YMCA condiciones insalubles

Cortesía Cortesía

Usuarios de las albercas del Club Deportivo Ymca Chihuahua, mejor conocido como la Guay, denunciaron que actualmente y desde el mes de noviembre las condiciones del agua en estas instalaciones son insalubres. Esto, dijeron, se ha hecho evidente con la proliferación de fauna nociva y la detección de distintas problemáticas a la salud incluso de niños pequeños relacionadas al uso de las mismas.

Son varios los afectados que manifestaron sus denuncias públicas ante El Diario, luego de que esta problemática tiene ya al menos un mes sin solución. Se trata de usuarios de varias edades que van desde personas adultas mayores, hasta paterfamilias cuyos hijos utilizan las albercas incluso como requisito escolar, así como parte del entrenamiento de jóvenes deportistas.

Expresaron que además de que han encontrado en el agua renacuajos, lo que hace evidente la falta de atención al tratamiento del agua, recientemente también las problemáticas de salud pudieran estar relacionadas, según los propios médicos con los que se consultan, al uso de la alberca.

Se trata en su mayoría de problemas gastrointestinales, incluso posiblemente salmonella, así como herpes, hongos y otras afecciones en la piel, señalaron.

“Las albercas están muy sucias, yo tengo dos meses como socia y me salió un abseso en mi chamorro izquierdo y es por microbio de la alberca, voy a ir con el doctor ya que tenga diagnóstico pondré mi queja", dijo una de las afectadas.

“El motivo es porque traigo hongos y herpes en mi piel y es porque estoy en clases de natación, ya me prohibió el doctor regresar", expresó otro usuario más.

Si bien se han interpuesto denuncias ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Coespris, se les ha informado que tras los análisis se determinó que las albercas cumplen con los parámetros establecidos, lo que los quejosos toman como un pretexto que las autoridades de la Guay toman para no dar solución al problema.

En este sentido el Coordinador de Coespris en Chihuahua, Alejandro Torres, confirmó a El Diario que ya atienden la denuncia, pues hay una investigación abierta, no obstante señaló que no estaba facultado para proporcionar ninguna información sobre la investigación con el fin de no afectar los derechos de las personas e instituciones involucradas. Por su parte y previamente el director general de Ymca, Pedro Gutiérrez, informó que se cumplía con los elementos de la Norma 45 referentes a la cantidad de cloro que debe tener el agua, así como su PH.

No obstante los afectados pidieron a las autoridades no dejar de lado esta problemática y considerar realizar las investigaciones pertinentes y las mejoras necesarias para que los usuarios no se vean afectados en su salud, pues algunos, quienes forman parte de equipos de natación, las utilizan incluso cinco veces por semana debido a los requerimientos propios de sus entrenamientos.