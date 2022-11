Denuncian venta de plazas en Conagua

/ Imagen ilustrativa

Integrantes de asociaciones de campesinos denunciaron la presunta venta de plazas laborales dentro de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por José Ángel Félix Sánchez.

De manera anónima, los afectados entregaron un documento en el que señalan que varios de los participantes en los procesos de contratación, contaban con las respuestas de los exámenes, pese a que a esta información sólo tienen acceso los servidores públicos que forman parte del servicio profesional de carrera.

En este sentido, advirtieron que el director incurrió en una contratación indebida, ya que autorizó dichas plazas y sólo se simularon los concursos, utilizando el tráfico de influencias entre distintas autoridades para poder posicionar a personas de su interés, entre ellas amigos y familiares.

Los denunciantes explicaron que dentro de la Conagua existe un rezago importante, en gran medida, debido a que las personas que fueron colocadas en los cargos no cuentan con la capacidad técnica necesaria.

Elí Vázquez, encargado también del área jurídica.

Por otra parte, expusieron que José Ángel Félix nombró como encargado del Departamento Jurídico al subdirector de Administración del Agua,

Elí Vázquez Ibarra, en contravención de los reglamentos internos del organismo que señalan que una persona no puede estar a cargo de dos áreas de manera simultánea.

En particular hicieron hincapié en que el subdirector de Administración ya tiene un rezago de más de 15 mil expedientes en su área y, a pesar de ello, todavía se le encomendó la tarea de atender los asuntos jurídicos Esto, apuntaron, sin dejar de lado que Elí Vázquez es ingeniero y no abogado, por lo que no tiene los conocimientos necesarios para hacerse cargo de temas legales.

Por ello, tienen la sospecha de que se le colocó en el cargo para mantener el control de todas las transacciones irregulares.

Hay 900 amparos y 300 multas Además, refirieron que Félix Sánchez cuenta con más de 900 amparos que han causado ejecutoria y tienen un sinnúmero de requerimientos por parte de los juzgados federales, además de 300 multas por más de 3 millones de pesos que ha logrado evadir a través de actos de corrupción.

Según señalan los quejosos en su escrito, el funcionario trabaja en contubernio con el Servicio de Administración Tributaria (STA) tanto en Chihuahua como en Hermosillo, para que no hagan efectivas las multas.

Incluso manifestaron que algunos jueces se han prestado para simular la aplicación de sanciones, por lo que realizarán las denuncias ante las instancias correspondientes a fin de que se integre una investigación.