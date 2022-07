Dependen 12 mil usuarios de la ruta Chihuahua - Portillo

Una cifra estimada de doce mil usuarios es la que depende cada día de la Ruta Chihuahua Portillo para movilizarse entre las colonias conurbadas de Aquiles Serdán y la ciudad de Chihuahua, para lo que hay una flotilla de 10 camiones que recorren el trayecto, el cual inicia por las calles de los fraccionamientos del municipio vecino y que tiene como destino y retorno de la ruta las inmediaciones del Centro de Justicia, en donde actualmente es construido un paradero para dar algunas comodidades a los usuarios que esperan el paso de los camiones. Durante años esta ruta tuvo una serie de deficiencias, las cuales a decir del subsecretario de Transporte, Ricardo Tuda, han sido atendidas poco a poco. A partir del domingo la ruta tendrá una serie de modificaciones que ampliarán su cobertura.

El miércoles en un evento realizado en Santa Eulalia la Secretaría General de Gobierno, expuso que se encamina a sustentar las políticas de movilidad en sus diferentes modalidades y tras los trabajos realizados en conjunto con la presidencia municipal de Aquiles Serdán, a cargo de Teresa Erives, así como los concesionarios prestadores de servicio, se realizaron modificaciones a la ruta Chihuahua - Portillo.

“Tras la revisión de las solicitudes y necesidades de los usuarios de la ruta, el ramal que actualmente se conoce como Inverso se dividirá en dos ramales, generando así la conectividad en ambos sentidos en los fraccionamientos de Vistas, Laderas y sus diferentes etapas, así como Portal del Valle y los contiguos, permitiendo a los estudiantes así ir y volver a sus hogares en el servicio de transporte colectivo y a toda la población usuaria”, señaló.

Añadió que el primer ramal, denominado Vistas continuará dando el servicio que actualmente presta el Inverso, iniciará recorrido en Vistas por el Blvd. El Mineral y conectando con Laderas y Portal del Valle de manera habitual, accediendo a la ciudad de Chihuahua por el Blvd. Fuentes Mares y con la reciente modificación por las obras que en el mismo Blvd. Lleva acabo la Dirección de Obras Públicas Municipales, donde la ruta continúa por la prolongación Av. Carlos Pacheco y gira a la izquierda en Blvd. Juan Pablo II, donde la ruta se detiene a las afueras de la Terminal Sur para permitir a los usuarios el descenso y continuar con la ruta por vialidad Ch-P hasta su recorrido hacia el centro de la ciudad de Chihuahua.

Por su parte el segundo ramal, denominado Laderas, iniciará su servicio en entronque Centro de Rehabilitación Social (CERESO), y continua por la C. Mina Sta. Rita para hacer su recorrido habitual en los fraccionamientos San Guillermo, Portal del Valle y Laderas con sus respectivas etapas cada uno; procederá a prestar el servicio hacia el fraccionamiento Vistas de San Guillermo accediendo por la C. Rubí, C. Turquesa y Blvd. El Mineral.

A diferencia del primer ramal, este accederá a la ciudad de Chihuahua por el Periférico Lombardo Toledano hacia el norte y continuará en este hasta el Blvd. Juan Pablo II donde girará a la izquierda, permitiendo así a los usuarios descender de frente a la Central de Abastos y Central Camionera, continuará por Blvd. Juan Pablo II hasta incorporarse al servicio habitual en la ciudad de Chihuahua hacia el centro, frente a la Terminal Sur Este ramal continuará su servicio de salida del centro urbano por el Blvd. Fuentes Mares. ochavez@diarioch.com.mx

El servicio del ramal Directo se seguirá prestando de igual manera, para atender a los usuarios de las localidades como San Guillermo, Santa Eulalia y Santo Domingo.