Derrapa y choca contra muro de contención

Chihuahua.- Un choque contra un muro de contención se registró este mediodía, luego de que una pick up derrapara en una curva por las ligeras lluvias.



Fue en el cruce del Periférico de la Juventud en su cruce con la calle De La Educación, lugar en que el conductor de una pick up Nissan, de la línea NP300, perdiera el control del vehículo para lugar impactarse en un muro de contención.



Por fortuna el conductor no resultó con ninguna lesión, por lo que agentes de la Policía vial, se encargaron de levantar el croquis correspondiente a este accidente.