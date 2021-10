Desafían al Municipio; sigue venta de vapeadores

Fotos: El Diario de Chihuahua

Chihuahua— Máquinas expendedoras de cigarros electrónicos continúan operando en las plazas comerciales de Chihuahua capital, como Distrito 1 y Paseo Central, a pesar de que el Municipio giró instrucciones para su retiro al tratarse de un producto ilegal.

Los vaporizadores, vapeadores o cigarros electrónicos, como también se les conoce, continúan instaladas en plazas comerciales de la ciudad; si bien el producto contiene una etiqueta advirtiendo sobre los daños a la salud, menores de edad pueden adquirirlo.

Las máquinas venden exclusivamente este producto de la marca Maskking, y comparten espacio con otras que ofrecen golosinas o refrescos.

Según la página oficial del fabricante en México, se trata de cigarrillos electrónicos desechables cuya carga va desde las 500, hasta las mil 500 hits, o “fumadas”.

Lo anterior, dependiendo de la presentación que se elija pues tienen desde líneas Slim, hasta Pro Max, lo que determina el tamaño de su batería, el contenido de nicotina, sabores y otros factores.

Si bien en su página señalan que su venta está prohibida a menores de 18 años bajo cualquier circunstancia, dicha advertencia no es evidente en las máquinas que se expenden, y no hay una forma de controlar si un menor adquiere el producto.

De igual forma, su distribución se considera prohibida desde noviembre del 2020 por la Suprema Corte de Justicia, resolución que fue ratificada en enero de este 2021.

Cabe destacar que este producto contiene una advertencia en una tira blanca sobre su contenido de nicotina en inglés: “Warning This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical (Advertencia. Este producto contiene nicotina. La nicotina es un químico adictivo)”.

Si bien autoridades tanto sanitarias como municipales han girado instrucciones para su retiro, según informaron previamente a El Diario, estas máquinas continúan instaladas y funcionales según fue comprobado el día de ayer.

Según explicó Alejandro Torres de la Coespris, existe una disposición federal que prohíbe la comercialización de los cigarros electrónicos, en especial en máquinas expendedoras, debido a que está prohibido que los menores compren estos artículos al igual que productos con tabaco.

Mencionó que la Comisión se ha encontrado que es complicado inhibir el uso de los cigarros electrónicos, ya que parte de su comercialización se da a través de las redes sociales.

Añadió que se han hecho análisis que muestran que estos dispositivos supuestamente son para ayudar a una persona a no caer en el vicio de fumar o para dejarlo, sin embargo, resultan ser nocivos para la salud, al grado que su uso no está recomendado.