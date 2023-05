Desairan créditos de Infonavit en el estado

En el estado de Chihuahua un millón 100 mil derechohabientes ahorran y cotizan en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pero sólo alrededor de 250 mil, es decir, menos del 25 por ciento, han solicitado un crédito, informó el delegado del organismo Octavio García Sáenz.

El funcionario consideró que una de las razones por las que los derechohabientes no han utilizado su crédito es porque ya cuentan con vivienda; no obstante, dijo, es importante que sepan que no sólo es para comprar casa, sino también para adquirir un terreno o bien, realizar remodelaciones a una vivienda existente.

“Para todas las viviendas ya existentes, el crédito de Mejoravit es una posibilidad para remodelarlas”, dijo. En lo que va del año, añadió, se han otorgado alrededor de 10 mil créditos en el estado.

En tanto, precisó, al cierre de abril, en el estado de Chihuahua más de 60 mil trabajadores han convertido su crédito Infonavit de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos.

Recordó que existen todavía más de 90 mil créditos en VSM que son susceptibles de convertirse a pesos en la entidad, por lo que exhortó a los trabajadores a acercarse a la institución para que reciban la asesoría y los beneficios que son obtener una tasa de interés fija que va del 3.3% hasta el 10.45%, lo que depende del ingreso mensual del trabajador, un pago mensual fijo y un saldo que ya no va a aumentar cada año.

Añadió que las aportaciones que continúen haciendo los patrones se abonan directamente a capital, de manera que ya no se diluyen en intereses como sucedía anteriormente.

En cuanto a la cartera vencida, apuntó que en el estado ronda el 13% del total de los 350 mil créditos activos, en tanto que en el país se eleva al 14%.

En 2022, el Infonavit colocó 23 mil 812 créditos para compra de vivienda o terreno, pago de pasivos, construcción o mejora. A detalle, 17 mil 483 fueron créditos hipotecarios y 6 mil 329 de Mejoravit.