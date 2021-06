Desaíran diputados reunión con el fiscal

Chihuahua.- El fiscal general del Estado, César Peniche, fue citado a comparecer ante los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Estatal, sin embargo, a pesar de que desde el ocho de junio fue solicitada su presencia y que la comparecencia fue de manera remota, solamente acudieron dos de los cinco legisladores que forman la comisión. Entre los temas tratados estuvo el de femenicidios y la situación de violencia en la entidad.

La reunión fue realzada a través de una plataforma digital a la que no hubo acceso a los medios de comunicación o al público en general. Gustavo de la Rosa, presidente de la comisión y la diputada Blanca Gámez, fueron los únicos que acudieron a la cita que los mismos legisladores pidieron. Georgina Bujanda, Fernando Álvarez Monje, ambos del PAN y Leticia Ochoa de Morena, no se conectaron al diálogo con el funcionario estatal.

De la Rosa dijo que es lamentable que los diputados no se den el tiempo para atender una reunión que se pidió con anticipación y en la que se iban a ver temas que impactan e interesan a la población, como las cifras de los homicidios. Añadió que el fiscal explicó que se han contenido los hechos violentos, pero el legislador expresó que es claro que el Gobierno del Estado se quedó solo, ya que las fuerzas federales se fueron desde la pasada administración de la República y los conflictos actuales siguen repercutiendo en esta relación.

Añadió que se cuestionó el tema de los femenicidios, debido a que alrededor de 130 mujeres han perdido la vida en crímenes de género, lo que representa 130 tragedias, pérdidas de vida que no deben pasar y que muestran una situación preocupante y arraigada en la sociedad. Apuntó que se le criticó al fiscal que no se haya hecho algo para prevenir que más jóvenes caigan en el crimen, debido a que hace diez años era previsible que esto pasaría y que no se hizo algo para que no siga pasando en el futuro. ochavez@diarioch.com.mx