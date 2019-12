Desaparece Chofer de DiDi

Chihuahua.- José Antonio Fuentes Fuentes el cual trabaja como chófer de la empresa DiDi desapareció desde el día jueves 12 de diciembre ,cuando se encontraba trabajando y al efectuar un viaje no se volvió a saber de él .

Fue a la 1 :30 de la madrugada cuando recibió un servicio de la plataforma DiDi en la colonia Revolución y para las 3:48 am aún se apreciaba conectado en el viaje que prestó,y momentos después de desconectó y no se a vuelto a saber nada de José Antonio así mismo no se a localizado el automóvil For Figo 2018 color plata con matrícula de circulación ENG5070 del estado de Chihuahua.

Familiares y compañeros de trabajo piden a la ciudadanía si llega a ver el auto o a José Antonio Fuentes ,comunicarse de inmediato a los números de emergencia.

Cabe señalar que ya se encuentra la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del estado del departamento de personas ausentes.