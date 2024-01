'Desaparecen cada vez más personas no relacionadas con actos ilícitos'

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, consideró que en Chihuahua hay cada vez más personas víctimas de desaparición que no están involucradas en actividades ilícitas.

Señaló que la CEDH atiende casos donde se involucra la autoridad, o es omisa en casos de desaparición entre particulares, no obstante consideró que se trata de un tema delicado donde hay cifras imprecisas y números negros.

En el contexto del levantamiento de cuatro personas de la comunidad Lebarón, así como la desaparición del joven Luis Alejandro Delgado, originario de Cuauhtémoc, que se añaden a constantes reportes de desaparición en todo el estado el ombudsman señaló que se trata de un tema delicado que va afectando a personas de la sociedad civil.

Precisó que la desaparición de personas se diferencia en desaparición por particulares y forzada, siendo esta última cuando se ven involucradas autoridades y en cuyo caso la Comisión puede intervenir de manera directa y sólo en algunos casos en desaparición cometidos por particulares intervienen ante la omisión de las autoridades investigadoras, al no actuar con diligencia, prontitud o atención a víctimas indirectas.

“Este es un asunto que lacera a gran parte de la población, que no es exclusivo a personas involucradas en actividades ilícitas, por el contrario, cada vez más se afecta personas que no tienen que ver nada con actividades ilícitas. En varios sectores de nuestro estado, en la zona Noroeste por muchos años ha sido una constante. Hay cifras incluso imprecisas y números negros en que no se conoce los casos en realidad”, consideró.

Señaló que por ello es importante visibilizar esta problemática así como brindar acompañamiento y apoyo a las víctimas.

Reiteró que la CEDH puede apoyar a las personas que sientan que no han sido atendidos por las autoridades pertinentes o en casos donde incluso autoridades estén involucradas para la intervención y apoyo.