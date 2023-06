Desarticulado, grupo del 'Chapo Calín': fiscal

Chihuahua.- Con el abatimiento del líder criminal del Cártel de Sinaloa, Melquiades Díaz Meza, alias “El Chapo Calín” o “El 13”, la célula criminal que encabezaba quedó prácticamente desarticulada, pues junto con él perdieron la vida sus principales operadores, entre ellos su hijo Óscar Javier Díaz Arellanes, alias “Chito”, mientras que otro de sus hijos se encuentra gravemente herido en un hospital en Guachochi.

Fue el miércoles cuando la célula encabezada por “El Chapo Calín” fue emboscada en el camino de Piedra Agujerada y el Relleno Sanitario Municipal, por integrantes de “Los Reyes” que, en algún momento trabajaron junto con el líder criminal, pero que, a finales del año pasado, tuvieron una ruptura que derivó en diversos enfrentamientos entre ambas células por el control de este municipio serrano.

En la emboscada, ocho hombres perdieron la vida, entre ellos Díaz Meza (que fue decapitado) y su hijo, Óscar Javier Díaz, de 28 años y originario de El Fuerte, Sinaloa. De las otras seis víctimas ya fueron identificados Mario Moreno Loya, de 54 años y originario de Guachochi; Juan Macrino Osorio Ruelas, de 33 años y originario de Batopilas, así como Hermógenes F. L., de 37 años.

Ante esto, el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, afirmó que mantendrán el estado de fuerza en aquella región con el fin de evitar la operación de otros grupos delictivos como es el caso de “Los Reyes”, grupo al que se le atribuye la emboscada ocurrida el miércoles contra “El Chapo Calín” cerca del relleno sanitario municipal de Guachochi.

Recordó que el pasado 25 de marzo fue detenido Reyes C. G., líder del grupo criminal “Los Reyes” que, a pesar de estar detenido, mantiene sus operaciones en aquella región, en donde disputa la tala clandestina, así como el trasiego de drogas.

No es la primera vez que “El Reyes” ha sido recluido. El 29 de septiembre de 2022 fue capturado junto a otras cinco personas de nombres Ramona Leticia G. C., Carlos C. O., Raúl Iván A. L., Yael Fernando B. G., y Jesús Heraclio M. R., en un operativo desplegado en el lugar conocido como Camino Viejo a Agua Blanca.

Estaban en posesión de dos rifles ‘cuerno de chivo’, un rifle .223, cerca de 20 cargadores para distintos calibres, 772 cartuchos para cuerno, tres granadas, varios costales con mariguana, casi un kilo de goma de opio, equipo de radiocomunicación y dos vehículos con reporte de robo, según informó la FGE.

Fueron consignados ante la Fiscalía General de la República (FGR) y presentadas ante un juez de Control que determinó que su detención fue ilegal, en audiencia celebrada el 5 de octubre de ese mismo año.

“Vamos a establecer labores de investigación para impedir que este grupo continúe delinquiendo en la zona”, afirmó el fiscal en relación a la operación que mantiene el grupo de “Los Reyes” en Guachochi.

El fiscal César Jáuregui aseguró que, en estos momentos la situación en Guachochi se encuentra controlada, con la presencia de las fuerzas de seguridad tanto del estado como del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a fin de garantizar la seguridad de la población.