Desatado 'cupido' en San Valentín

Gabriel Ávila/ El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Parejas de enamorados pasearon ayer por las calles del Centro de la ciudad, así como entrega de regalos, como parte de la celebración del Día de San Valentín, donde hubo gran cantidad de gente que demostraba su afecto.

Entre las peculiaridades, había una botarga de corazón que daba abrazos gratuitos y portaba algunas rosas rojas de gran tamaño, que en caso de que alguien quisiera, estaban a la venta.

También estaban jóvenes hombres y mujeres, que llevaban con mucha emoción algún arreglo con globos en forma de corazón, ramos de flores, adornos con chocolates, peluches, entre otros artículos festivos del Día del Amor y la Amistad.

No obstante, no siempre las cosas salen como uno las desea, ya que también se pudo apreciar a los famosos “soldados caídos”, que suelen ser varones que tenían la intención de regalar algo especial a su pareja o pretendían a alguna mujer, pero algo no salió bien y se quedaron en solitario con su flor, cabeza agachada a la espera de un consuelo, una nueva oportunidad o al menos que llegue alguna amistad para ayudar a que se levante y la tristeza quede en el pasado.

Este día siempre ha sido muy favorable para las ventas de comercios, así como en restaurantes, cafés y bares, que tuvieron un fin de semana con más clientela, ya que muchos prefirieron festejar el sábado o domingo, ya que el 14 de febrero cayó en lunes y no todos estaban en disposición de celebrar con libertad, ya sea por el trabajo, la escuela y otras actividades.

No obstante, ayer se apreció el color rojo en la vestimenta de muchos, playeras, camisas, vestidos, faldas, abrigos, así como los presentes de las parejas y la convivencia para celebrar el amor.