Descarta FGE alza marcada en robos a vivienda y de vehículos

La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que, aunque hubo un incremento en la incidencia de robos a casa habitación y de vehículos en la capital, la estadística sigue depurándose y no se advierte que haya un alza marcada en la comisión de estos delitos.

El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, explicó que se debe considerar que los datos reportados al cierre de diciembre son preliminares, ya que es común que se den reclasificaciones de carpetas de investigación, es decir, cambios en el tipo penal que se persigue.

Detalló que, en el caso de robo de vehículo, donde El Diario documentó un incremento del 40% con base en las cifras de la propia dependencia, se dio una reclasificación de 18 carpeta, por lo que el porcentaje real de incremento es del 12.5%, con un total de 72 investigaciones en diciembre contra 64 que se registraron en noviembre.

En cuanto al robo a casa habitación, el funcionario reconoció que, efectivamente, el aumento fue del 57 por ciento al pasar de 45 averiguaciones en noviembre a 71 al cierre de este mes.

“Reitero, es muy importante señalar que la información estadística, antes de que cierre el mes son cifras preliminares y que pueden variar precisamente con base en la dinámica o la misma naturaleza del Sistema de Justicia Penal donde hay reclasificación de algunos delitos, por parte del Ministerio Público. Inicialmente las pueden abrir por un delito, sigue la indagatoria, se recopila información y luego surgen este tipo de reclasificaciones”, expresó.

Por su parte, el fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, declaró que no observa un alza real en la incidencia de robos en la ciudad de Chihuahua, pues es normal que se den fluctuaciones entre los meses del año, pero los niveles de los delitos patrimoniales se han mantenido estables en tiempos recientes, motivo por el cual buscarían establecer metas más ambiciosas para reducir aún más los casos.

“Yo no logro percatar una incidencia mayor, tan así que, atendiendo a las reuniones que se hacen mes con mes se estaba buscando acordar que los indicadores estuvieran más abajo dada la reducción de algunos delitos como robo de vehículo y que se estaban viendo que no estaban tan arriba como en otro tiempo, querían que nos pusiéramos metas más actuales”, acotó.

Para alcanzar los nuevos objetivos, el funcionario destacó, por un lado, el fortalecimiento de las áreas de inteligencia de la Fiscalía, pero sobre todo la coordinación con otras corporaciones como al Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPE) para hacer un trabajo más eficiente con el personal que se tiene.

“La suma de fuerzas es una de las formas que estamos utilizando. Ya no estamos por un lado la Fiscalía, y por otro la Estatal y la Municipal, sino conjuntos, el proyecto es ése. Municipio está sumado al 100 por ciento y también la Policía Estatal se está sumando”, acotó.

Asimismo, dijo que se ha fortalecido la relación con otros sectores como el Poder Judicial y la ciudadanía a través de las mesas de seguridad organismos como el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (FICOSEC), además de contar con una mejor supervisión para dar seguimiento a cada una de las modalidades de robo en particular.

Finalmente, comentó que el incremento del 44.08 en los casos de violación de menores no es una situación que atañe únicamente a las áreas policiales y de investigación, sino que requiere de estrategias más integrales que se enfoquen, sobre todo, en el aspecto social, pues no hay operativo policial que impida que se den casos si no se trabaja sobre todos los factores que provocan este tipo de delitos.